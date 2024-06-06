1946 Yılı Eğitim Katliamı!!!

Başımıza gelen tüm belaların nedeni, bu vatanın güzide gençlerinin katliamdan sonra kimlerin eline geçtiğidir. Bu katliam, bu operasyon neden yapıldı? Sorunu çözmek için final değil, sorunun başlangıcı nereden ve neden başladığını konuşmalıyız ki sorun çözülsün. Bu da eğitimsizliğin yozlaşmanın ve düşünemez hale getirilmemizin en belirgin örneğidir. Bu sorunun, bu katliamın başlangıcı da sözde Amerika Birleşik Devletleri’nin en prestijli burs programı olan Fulbright anlaşmasıdır.

Bu vatan’a yapılmış en büyük ihanet!

“Köy Enstitülerinin kapanmasından duyduğum acıyı tarif edemem. Bir babanın evladını kaybetmesinden duyduğu acı gibi duyarım.” (İsmet İnönü)

Atatürk tarafından kurulan bu muhteşem yapıda, öğrenciler bir açık hava tiyatrosu inşa etmişti. Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nden Pakize Türkoğlu’nun ifadesiyle bu, “Cumhuriyet döneminde yapılmış ilk açık hava tiyatrosuydu. Köy Enstitülerinin hepsinde iyi bir tiyatro çabası vardı. Oyun yazanlar olurdu…” Enstitülerde kültür, sanat ve spora büyük önem verilirdi. Kızlı-erkekli enstitü öğrencileri halk oyunları oynar, türküler söyler, yüzer, dağa tırmanır, kayar, bisiklete veya motora biner, deniz araçları kullanırdı. Enstitülerde en sevilen sporlar güreş, voleybol ve futboldu. Her öğrenci mutlaka bir müzik aleti çalardı. Özellikle mandolin çok yaygındı. Müzik dersliğinde bir piyano olurdu. Keman, saz, cümbüş, akordeon gibi müzik aletleri de bulunurdu. Ünlü halk ozanımız Âşık Veysel, Köy Enstitüleri’nde saz öğretmenliği yapmıştı. Öğrenciler köy gezilerine çıkar, çevre incelemeleri yapar, kitaplık ve müze kurar, eğlenceler düzenler, temsiller verirdi.

Ve sonra kara günler, katliam başladı. Atatürk’ün kurduğu bu muhteşem yapı, Amerikalılar tarafından paramparça edildi. Nedeni, vatanın gençlerini yozlaştırmak, onları bir ülkeyi bölmenin, adaletsiz bırakmanın, düşünemez hale getirmenin, bölmenin, ayrıştırmanın yolunun hatta ekonomik çöküntünün eğitimden geçtiğini bilmeleriydi. Kara günler şöyle başladı: Fulbright Programı, 1946 yılında, İkinci Dünya Savaşı sonrası, Amerika Birleşik Devletleri Senatörü J. William Fulbright’ın eğitim ve kültürel değişim yoluyla, ülkeler arasında ortak bir anlayış geliştirmek amacıyla Amerikan Kongresi’ne sunduğu bir kanun teklifiyle başlatılmıştır.

“Ülkemizin içinde bulunduğu darboğazı bir fırsat olarak gören ABD, 27 Şubat 1946 tarihinde Türkiye ile bir kredi anlaşması imzaladı. Tarihe ‘Kahire Anlaşması’ olarak geçen bu anlaşmaya göre, Türkiye’ye bir miktar borç vermesi karşılığında Amerika’nın eski, demode, 2. dünya savaşı artığı teçhizat ve askeri malzeme satılması kararlaştırılmıştır. Maalesef, anlaşmanın içerisine yerleştirilen asıl zehir ile Milli Eğitim Bakanlığımız Amerikan Emperyalizmine adeta teslim edilmiştir. Yine bu anlaşma doğrultusunda 1950 yılında yapılan yeni bir anlaşma ile ‘Türkiye ve ABD Hükümetleri Arasında Eğitim Komisyonu Kurulması Hakkındaki Anlaşma’, yani Fulbright Anlaşması ile Milli Eğitimimiz dış güçlerin vesayetine teslim edilmiştir. Bu anlaşma ile Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, yani ‘Birleşik Devletler Eğitim Komisyonu’ kurulmuştur. 4 Türk ve 4 Amerikan vatandaşından oluşan bu komisyonda son karar mercii olarak ABD Büyükelçisi ve daha da ileri sorununda ABD Dışişleri Bakanlığı olarak belirlenmiştir.

Sözde Milli Eğitimi Geliştirme Komisyonu’nun yıllar içerisindeki marifetiyle ilkokul, ortaokul, lise ve hatta üniversite eğitiminin içi boşaltılmıştır. Bir ülkenin asıl zenginliği topu, tankı, tüfeği değil, milli ve manevi değerlerine bağlı, ilim sahibi evlatlarıdır. Akpınar Köy Enstitüsü’nden Aydın İpek’in şu açıklaması, Köy Enstitülerinin kapatılmasıyla ilgili süreci çok iyi özetliyor: “Çok partili düzene geçilince, halkın uyanmasının karşısında olan güçler saldırıya geçti. CHP savunmayı tam yapamadı; hatta bakanı, genel müdürü değiştirerek ödün verdi. DP de Köy Enstitülerini kapattı.”

Köy Enstitüleri, toplumsal çağdaşlaşmayı ve ulusal kalkınmayı amaçlayan eğitim-öğretim ve kültür-uygarlık kurumlarıydı. Laik Cumhuriyet düşmanı, emperyalizm işbirlikçisi ve din istismarcısı siyasetçiler, toprak ağaları, tarikatlar ve cemaatler elbirliğiyle bu kurumları yok ettiler. Köy Enstitülerinin kapatılması, Türk aydınlanmasının yarım kalmasına neden oldu. Zamanla Köy Enstitülerinden yetişen öğretmenlerin yerini tarikat-cemaat yetiştirmeleri aldı; aydınlanmanın yerini din sömürüsü aldı. Sonuç ortada…

Devletimizin ve milli eğitimimizin, dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip olan güzide evlatlarımız ve geleceğimiz için, acilen köy enstitüleri ruhuna dönmesi lazım.