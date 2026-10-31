Kerem Aktürkoğlu transferinde Fenerbahçe’ye 1 milyon euroluk ek fatura!

Fenerbahçe’nin 2025 yaz transfer döneminde Portekiz temsilcisi Benfica’dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesindeki bonus detayları gündeme geldi.

Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla dikkat çeken milli futbolcunun transfer anlaşmasında yer alan iki ayrı bonus maddesinin şartlarının gerçekleştiği iddia edildi.

İKİ BONUS MADDESİ DE AKTİF HALE GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Kerem Aktürkoğlu’nun transfer sözleşmesinde bulunan iki bonus maddesi devreye girdi.

Milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi’nde forma giymesi ve toplam 30 gol katkısına ulaşması nedeniyle 500’er bin euroluk bonusların kazanıldığı belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe’nin Benfica’ya toplam 1 milyon euro daha ödeme yapacağı ifade edildi.

KEREM’İN TOPLAM MALİYETİ 23,5 MİLYON EUROYA ÇIKTI

22,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nun maliyeti, gerçekleşen bonuslarla birlikte 23,5 milyon euroya yükseldi.

Böylece sarı-lacivertli kulübün milli futbolcu için Benfica’ya yapacağı toplam ödeme de artmış oldu.

TARAFTARLARLA YAŞADIĞI GERGİNLİK GÜNDEM OLMUŞTU

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin Slavia Prag karşılaşmasında oyundan alınırken tribünlerden gelen tepkilerle gündeme gelmişti.

Taraftarların bir bölümünün kendisini ıslıklamasına alkışlarla karşılık veren milli futbolcu, tribünlere yönelik “Bravo size” ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan bu olay, futbolcunun performansının tartışıldığı dönemde sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandırmıştı.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 31 GOLE KATKI SAĞLADI

Eylül 2025’te Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 59 karşılaşmada 16 gol ve 15 asist üretti.

Toplam 31 gole doğrudan katkı sağlayan milli futbolcu, daha önce Galatasaray forması da giymişti.

Kerem, 2024 yazında 13,1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olmuştu.