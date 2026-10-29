Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel ile yaşadığı boşanma sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İki oğluyla ilişkisini ve ayrılık sonrasında kurdukları aile dengesini anlatan Altuğ, çocuklarının bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için karşılıklı anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

“Büyüğü aynı annesi”

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Emre Altuğ, oğulları Kuzey ve Uzay ile ilişkisine dair samimi ifadeler kullandı. Çocuklarının kendisine çok iyi geldiğini belirten sanatçı, spor alışkanlıklarından da vazgeçmediğini dile getirdi.

Altuğ, oğullarının karakter özelliklerini anlatırken eski eşi Çağla Şıkel’in disiplinine de dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, “Çağla spor disiplininde benden çok daha kararlı, adeta spor yaşıyor! Büyük oğlumuz Kuzey de tam olarak annesi gibi aşırı disiplinli. Küçük oğlumuz Uzay ise biraz daha benim gibi esnek bir yapıya sahip.” ifadelerini kullandı.

Boşanma sürecinde çocuk odaklı yaklaşım

Çağla Şıkel ile ayrılık sürecinde yaşadıkları zorluklara da değinen Emre Altuğ, boşanma sonrasında çocukları için ortak bir denge kurmayı başardıklarını belirtti.

Ayrılıkların hassas bir dönem olduğunu ifade eden sanatçı, bu süreçte zaman zaman birbirlerine anlayış göstererek sorunların üstesinden geldiklerini anlattı.

“Birbirimizi alttan alarak dengeyi kurduk”

Emre Altuğ, boşanmanın ilk dönemlerinde yaşanan kırılma anlarında karşılıklı olarak birbirlerini alttan aldıklarını ve çocuklarını merkeze koyduklarını vurguladı.

Ünlü şarkıcıya göre, kendisi ve Çağla Şıkel’in çocuk odaklı yaklaşımı sayesinde Kuzey ve Uzay’ın ayrılık sürecinden olumsuz etkilenmesinin önüne geçildi.

Altuğ’un açıklamaları, eski eşlerin çocuklarının mutluluğu için iletişim ve iş birliğini sürdürmesinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.