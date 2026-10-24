Hande Erçel’in Bir Story Ücreti Dudak Uçuklattı! Rakam Ortaya Çıktı

Güzelliği ve geniş hayran kitlesiyle dikkat çeken oyuncu Hande Erçel, bu kez reklam gelirleriyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun Instagram üzerinden yaptığı marka iş birliklerinden elde ettiği kazanç merak konusu oldu.

Bir Instagram story’si için 700 bin TL iddiası

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında Hande Erçel’in sosyal medya kazancı konuşuldu. Programda gündeme gelen iddiaya göre oyuncu, Instagram hikâyelerinde 24 saat boyunca yayında kalacak tek bir reklam paylaşımı için 700 bin TL ücret talep ediyor.

Markaların ilgisi sürüyor

Milyonlarca takipçisi bulunan Hande Erçel, oyunculuk kariyerinin yanı sıra reklam projeleri ve marka iş birlikleriyle de öne çıkıyor. Ünlü ismin sosyal medyadaki geniş erişimi, reklam çalışmalarına yönelik ilgiyi artırıyor.

Erçel’in bir hikâye paylaşımı için talep ettiği öne sürülen ücret ise sosyal medyada ve magazin gündeminde dikkat çekti. Söz konusu rakamın programda dile getirilen bir iddia olduğu belirtildi.