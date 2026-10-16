Üsküdar’ı Yasa Boğan Haber! Dündar Ziya Gültekin Trafik Kazasında Öldü

Düzce’de Anadolu Otoyolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasından acı haber geldi. Kazada yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi daha yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Otoyolu’nda feci kaza

Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in içinde bulunduğu otomobil, Kaynaşlı ilçesindeki Sarıçökek mevkisinde aynı yönde ilerleyen başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Gültekin ve diğer yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Kazada yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gültekin’in hayatını kaybetmesi, olayın en acı gelişmesi oldu.

Kazada toplam 4 kişinin daha yaralandığı bildirildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ise haberde ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Doktor, yaralıya müdahale ederek hayatını kurtardı

Kaza sırasında olay yerinden geçmekte olan bir doktorun müdahalesi de dikkat çekti. Doktor, ağır yaralı kazazedelerden birinin kalbinin durduğunu fark edince vakit kaybetmeden müdahalede bulundu.

Yapılan kalp masajının ardından yaralının kalbinin yeniden çalışmaya başladığı belirtildi. Doktorun zamanında müdahalesi, olay yerindeki kritik anlarda umut oldu.

Otoyolda trafik kontrollü sağlandı

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.