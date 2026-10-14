13. Yargı Paketi’nde Kritik Viraj! Süresiz Nafaka Tarihe mi Karışıyor?

Adalet Bakanlığı ile AK Parti tarafından üzerinde çalışılan 13. Yargı Paketi’nde sona yaklaşıldı. Süresiz nafaka, boşanma davalarının hızlandırılması, mal paylaşımı, kira ve tahliye davaları ile sosyal medya kullanımına ilişkin önemli düzenlemelerin yer alması beklenen paketin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine gelmesi planlanıyor.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 25 ila 30 maddeden oluşması beklenen düzenleme üzerinde son çalışmalar yürütülüyor. Pakette, Anayasa Mahkemesi tarafından çeşitli konularda iptal edilen bazı düzenlemelere ilişkin yeni hükümlerin de bulunacağı ifade ediliyor.

Süresiz nafaka için yeni düzenleme gündemde

Yargı Paketi’nin en çok tartışılması beklenen başlıklarından biri nafaka sistemi olacak. Mevcut nafaka uygulamasında değişikliğe gidilmesi ve ödemelerin evlilik süresi dikkate alınarak belirli bir zaman dilimiyle sınırlandırılması üzerinde duruluyor.

Taslakta yer aldığı belirtilen modele göre, 10 yıla kadar süren evliliklerde 5 yıl nafaka ödenmesi; 10 yılı aşan evliliklerde ise evlilik süresinin yarısı kadar nafaka verilmesi öngörülüyor. Kısa süreli evliliklerde de en az 5 yıllık nafaka uygulamasının gündemde olduğu aktarılıyor.

Düzenlemede eşlerin gelir durumunun dikkate alınması ve hâkime somut olayın koşullarına göre karar verme yetkisi tanınması da planlanıyor. Ancak bu başlıklardaki ayrıntıların kesinleşmesi için düzenlemenin Meclis’e sunulması ve yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor.

Boşanma davaları daha kısa sürede sonuçlanacak

Pakette, özellikle uzun yıllar sürebilen çekişmeli boşanma davalarının hızlandırılmasına yönelik adımların da bulunması bekleniyor.

Mal paylaşımı nedeniyle boşanma sürecinin uzamasının önüne geçilmesi amacıyla, önce boşanmanın sonuçlandırılması, ardından eşler arasındaki mal paylaşımının ayrı bir süreçte ele alınması üzerinde duruluyor.

Ayrıca mal paylaşımından kaynaklanan davalarda 10 yıl olan zamanaşımı süresinin 5 yıla indirilmesi planlanan düzenlemeler arasında yer alıyor.

Kira ve tahliye davalarında süre hedefi

Yargı Paketi kapsamında kira uyuşmazlıklarının daha kısa sürede çözüme kavuşturulması da hedefleniyor.

Planlanan düzenlemelere göre kira tespit davalarının 9 ay, tahliye davalarının ise 1,5 yıl içinde tamamlanması amaçlanıyor. Bu adımlarla hem ev sahiplerinin hem de kiracıların uzun süren yargılama süreçlerinden kaynaklanan sorunlarının azaltılması hedefleniyor.

Aile hukuku kapsamındaki davaların adli tatil döneminde de görülebilmesine imkân tanınması da pakette öne çıkan başlıklardan biri olarak değerlendiriliyor.

Sosyal medyaya kimlik doğrulaması geliyor mu?

Pakette sosyal medya kullanımına ilişkin yeni bir sistem üzerinde de çalışıldığı belirtiliyor. Buna göre sosyal medya hesaplarına gerçek kimlikle giriş yapılmasını sağlayacak bir kimlik doğrulama modelinin gündeme alınması bekleniyor.

e-Devlet üzerinden veya farklı bir doğrulama yöntemiyle uygulanması tartışılan sistemle, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis, uyuşturucu ve fuhuş gibi suçların işlenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Düzenlemenin nasıl uygulanacağı, hangi platformları kapsayacağı ve kullanıcıların kimlik bilgilerinin nasıl korunacağı gibi ayrıntıların ise nihai metinle netleşmesi bekleniyor.

Yargılamaların hızlandırılması hedefleniyor

Yargı Paketi’nde makul sürede yargılanma hakkının daha etkin şekilde güvence altına alınmasına yönelik düzenlemelerin de yer alması bekleniyor. Bazı durumlarda zamanaşımı sürelerinin kısaltılması da üzerinde çalışılan konular arasında bulunuyor.

Yaklaşık 25-30 maddeden oluşması beklenen paketin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine taşınması planlanıyor. Ancak nafaka süreleri, sosyal medyada kimlik doğrulaması ve diğer düzenlemeler henüz kesinleşmiş bir yasa olarak değerlendirilmemeli. Nihai hükümler, teklifin Meclis’e sunulması ve yasama sürecinin tamamlanmasıyla belli olacak.