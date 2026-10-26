12 Yıllık Evliliği Bitmişti! Güven Kıraç’tan Sürpriz Nikâh

Ünlü oyuncudan sürpriz evlilik kararı

İnci Taneleri ve Behzat Ç. gibi yapımlarda rol alan oyuncu Güven Kıraç, özel hayatıyla gündeme geldi. Başak Kıraç ile 12 yıllık evliliğini sonlandıran ünlü oyuncunun, bir süredir birlikte olduğu Mervenur Topugil ile sessiz sedasız evlendiği öğrenildi.

Nikâh töreni sade bir şekilde gerçekleşti

Ekranların tanınan isimlerinden Güven Kıraç, bu kez kariyeriyle değil, özel hayatındaki gelişmeyle konuşuluyor. Başak Kıraç ile 12 yıl süren evliliğini bitirdikten sonra Mervenur Topugil ile aşk yaşamaya başlayan oyuncunun, ilişkisini evlilikle taçlandırdığı belirtildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kıraç, geçtiğimiz günlerde az sayıda yakınının katıldığı sade bir törenle Mervenur Topugil ile nikâh masasına oturdu. Çiftin evlilik kararını gözlerden uzak bir şekilde hayata geçirmesi dikkat çekti.

Sevgilisini “eşim” diye tanıştırmıştı

Güven Kıraç, Mervenur Topugil ile ilişkisi nedeniyle daha önce de magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haziran ayında Harbiye Açıkhava’da düzenlenen Kardeş Türküler konserinde Topugil’i çevresindekilere “eşim” diye tanıtmıştı.

Son olarak Behzat Ç. dizisinde rol alan Kıraç’ın bu sözleri, çiftin ilişkilerinin ciddiyetini ortaya koymuştu. Nikâh haberinin ortaya çıkmasıyla birlikte oyuncunun özel hayatındaki yeni dönem de gündeme taşındı.

Güven Kıraç’ın özel hayatı merak konusu oldu

Uzun yıllardır tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde yer alan Güven Kıraç, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel yaşamıyla da zaman zaman magazin haberlerine konu oluyor. Oyuncunun Mervenur Topugil ile evlendiği haberinin ardından çiftin nasıl bir düğün ya da kutlama yapacağı ise merak edilmeye başlandı.

Çiftin sade bir törenle evlendiği aktarılırken, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.