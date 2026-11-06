110 gün tutuklu kalmıştı! İlyas Yalçıntaş’tan dikkat çeken itiraf

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yaşadığı hukuki sürecin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 110 gün tutuklu kalan ve 3 Kasım’daki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen ünlü şarkıcı, Instagram üzerinden yayımladığı videoda geçmişteki madde kullanımına ilişkin konuştu.

MAHKEMEDE TİCARET SUÇLAMASINI REDDETMİŞTİ

İlyas Yalçıntaş’ın, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması, 3 Kasım’da İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkemede savunma yapan şarkıcı, uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki suçlamaları reddetti. Yalçıntaş, geçmişte kenevir kullandığını ve yaklaşık 6 ay önce İngiltere’de kokain denediğini kabul etti.

Ünlü şarkıcı, savunmasında kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini ve başkalarıyla birlikte kullanmadığını söyledi. Evinde bulunan hassas terazinin ise fitness çalışmaları kapsamında gıda ölçümü yapmak için kullanıldığını ifade etti.

ADLİ KONTROLLE TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Yalçıntaş’ın imza atma yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Yaklaşık 110 günlük tutukluluk sürecinin ardından özgürlüğüne kavuşan şarkıcı, günler sonra sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi.

“BİRKAÇ KEZ YASAKLI MADDE KULLANDIM”

Yeniden sevenleriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirten İlyas Yalçıntaş, kendisine destek olanlara teşekkür etti. Yaşanan süreç nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren şarkıcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle böyle bir konuyla hiç anılmak istemezdim. O yüzden sizden özür dilerim.”

“HATA YAPTIM, HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM”

Yalçıntaş, evinde ele geçirilen hassas terazide herhangi bir yasaklı madde izine rastlanmadığını da belirtti. Takipçilerine karşı dürüst olmak istediğini söyleyen şarkıcı, geçmişte madde kullandığını açıkça kabul ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Ama size karşı dürüst olmak istiyorum. Üzülerek söylüyorum; birkaç kez yasaklı madde kullandım. Hata yaptım. Kötü örnek olduysam herkesten özür diliyorum.”

Yalçıntaş’ın açıklaması sosyal medyada gündem olurken, şarkıcının yeniden müziğe ve sahnelere dönmek istediği de öğrenildi.