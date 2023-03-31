100. yıl yarışı başladı

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına denk gelen cumhurbaşkanlığı seçiminde YSK 4 ismin adaylığını kesinleştirip ilan etti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan arasındaki zorlu yarış ve propaganda dönemi bugün resmen başladı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nu zorlu aday listesi ve avantajlı ‘ittifak’ mesaisi bekliyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanı adaylıklarını kesinleştirip ilan etmesiyle, büyük mücadeleye sahne olacak seçim yarışı bugün resmen başlamış oldu. Cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi de yine bugün resmen başlarken, YSK yarın da 4 cumhurbaşkanı adayının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimini yapacak.

ZORLU LİSTE VE İTTİFAK MESAİSİ

Cumhurbaşkanı adayları bugünden itibaren bir yandan seçim çalışmalarını yürütürken, bir yandan da en geç 9 Nisan’da YSK’ya teslim etmeleri gereken milletvekili aday listelerine yoğunlaşacaklar. Seçim sistemi değişikliğiyle gelen yeni hesaplama yöntemini avantaja dönüştürebilmek için özellikle Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nu ise daha yoğun bir liste mesaisi bekliyor.

Her iki lideri, milletvekili sayısını arttırmak için ortak listeye zorlayan yeni Seçim sisteminin avantajından yararlanabilmek için “ittifak mimarisi” mesaisi de yoracak. Hem Cumhur hem de Millet İttifakı’ndaki partilerin büyük bölümü 14 Mayıs’taki seçimlere kendi logolarıyla katılacaklarını duyurdular.

İKİ PARTİYE 10 BİN ADAY ADAYI BAŞVURDU

Ortakların ayrı listelerle seçime katılmaları ise ittifakları yeni hesaplama yöntemi nedeniyle dezavantajlı hale getiriyor. Liderler şimdi bir yandan ittifak ortaklarını LİSTE ortaklaşmasına ikna edebilmek için son ana kadar diplomasi yürütürken, bir yandan da aday listelerine son şeklini vermek için çalışacak. AK Parti’ye 6 bin 500, CHP’ye de 3 bin 500 aday adayı başvurusu yapılması da liste mesaisinin ne denli yorucu olabileceğinin işareti sayılıyor.

ŞİMDİLİK ISINMA TURLARI

Adaylar hem ramazan hem de yaşanan son deprem felaketi nedeniyle geçmiştekilerin aksine “düşük yoğunluklu” ve daha “sessiz” bir kampanya yürütüyor. Kampanyalarında müzik kullanmayan adaylar genelde mitingler yerine de kapalı salon toplantıları ve iftar programlarına yoğunlaştılar. Erdoğan ise farklı olarak deprem bölgesindeki temel atma törenleriyle kampanyasını sürdürüyor. Partilerin televizyon reklamları da start almaya başlarken, televizyonun yanı sıra Sinema salonları ve sosyal medyada da yoğun bir şekilde kampanya yürütülüyor.

BAYRAMDA VİTES YÜKSELTİLECEK

Adayların, “ısınma turları” niteliğindeki dönemin ardından bayramla birlikte asıl kampanyalarına start verecekleri belirtiliyor. Bu dönemde yoğun bir biçimde görsel ve sosyal medyada boy gösterecek adayların yoğun il gezileri ve bölgesel mitinglere ağırlık vermeleri de bekleniyor. Parti kurmayları da “Geçmişteki örneklerine göre düşük yoğunluklu diyebileceğimiz bu kampanya süreci bayrama kadar sürer. Zaten bu dönemde İTTİFAK içi sorunlar, aday listeleri de yoğun mesai istiyor. Bu nedenle daha çok içe kapanılır. Ancak bayramdan sonra vites yükseltilir, zaten asıl kampanya o zaman başlar” dediler.

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