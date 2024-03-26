10 yıllık evlilik tek celsede bitti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşandı!

Teknik Direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı anlaşmalı olarak boşandı.
Çift 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirdi. Buse Terim’in ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası bugün İstanbul Beykoz 3. Aile Mahkemesi’nde görüldü.
GEREKÇE: EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI
Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Mahkeme tarafları dinledikten sonra ‘evliliğin temelinden sarsılması gerekçesiyle’ çiftin boşanmasına karar verdi.
BİR ŞANS DAHA VERMİŞLERDİ
Geçen aylarda sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı’nın ayrılacakları iddia edilmiş ancak daha sonra çift evliliklerine bir şans daha vermişti.
SEÇİL ERZAN DAVASI İLE GÜNDEME GELMİŞLERDİ
Çiftin isimleri, yüksek kâr vaat ederek gizli fon kuran Seçil Erzan’ın davası sırasında da gündeme gelmişti.
Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, şikayetçi isimler arasında yer alıyordu.
İddianamede Bahçekapılı’nın Seçil Erzan ile telefon görüşmeleri ve mesajlaşmaları da yer almıştı.