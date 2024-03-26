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10 yıllık evlilik tek celsede bitti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşandı!

10 yıllık evlilik tek celsede bitti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşandı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Mart 2024 - 16:08

Teknik Direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı anlaşmalı olarak boşandı.

10 yıllık evlilik tek celsede bitti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşandı! - Sayfa 1

Çift 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirdi. Buse Terim’in ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası bugün İstanbul Beykoz 3. Aile Mahkemesi’nde görüldü.

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10 yıllık evlilik tek celsede bitti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşandı! - Sayfa 2

GEREKÇE: EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI
Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Mahkeme tarafları dinledikten sonra ‘evliliğin temelinden sarsılması gerekçesiyle’ çiftin boşanmasına karar verdi.

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10 yıllık evlilik tek celsede bitti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşandı! - Sayfa 3

BİR ŞANS DAHA VERMİŞLERDİ
Geçen aylarda sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı’nın ayrılacakları iddia edilmiş ancak daha sonra çift evliliklerine bir şans daha vermişti.

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10 yıllık evlilik tek celsede bitti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşandı! - Sayfa 4

SEÇİL ERZAN DAVASI İLE GÜNDEME GELMİŞLERDİ
Çiftin isimleri, yüksek kâr vaat ederek gizli fon kuran Seçil Erzan’ın davası sırasında da gündeme gelmişti.

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10 yıllık evlilik tek celsede bitti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşandı! - Sayfa 5

Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, şikayetçi isimler arasında yer alıyordu.

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10 yıllık evlilik tek celsede bitti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşandı! - Sayfa 6

İddianamede Bahçekapılı’nın Seçil Erzan ile telefon görüşmeleri ve mesajlaşmaları da yer almıştı.

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10 yıllık evlilik tek celsede bitti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşandı! - Sayfa 7
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10 yıllık evlilik tek celsede bitti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşandı! - Sayfa 8
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10 yıllık evlilik tek celsede bitti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşandı! - Sayfa 9
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