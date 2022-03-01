10 Ocak Gazeteciler Günü Cemiyetler Ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 10 Ocak Çalışan

Gazeteciler Günü münasebetiyle Malatya Gazeteciler Cemiyeti ve Malatya

Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaret etti.

İlk olarak Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Başkan Gürkan, cemiyet

yönetim kuruluna ve üyelerine Çalışan Gazeteciler Gününün kutlu olmasını

diledi.

Ziyarette,

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner

yaptığı

açıklamada, “Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve bu anlamlı günde her

yıl olduğu gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız günümüzü kutlamak amacıyla

cemiyetimizi ziyaret etmiştir. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

10 Ocak normal sıradan bir gün değil. Gazetecilerin vermiş oldukları

mücadelenin başarıya ulaştığı gündür. Özellikle gazetecilerin çalışma

koşullarının iyileştirilmesi amacıyla 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından

oluşturulan Milli Birlik Komitesi’nde görevli Kurmay Albay Hasan Yılmaz

tarafından hazırlanan 212 sayılı yasa ile gazetecilere sözleşme, yıpranma gibi

birtakım sosyal haklar tanınmıştır. Türkiye genelinde yayınlanan 9 gazete sahibi

bu yasaya karşı 10 Ocak’ta bir boykot yapmıştı ve gazetelerini kapattıklarını,

gazete çıkarmayacaklarını belirtmişlerdi. Bu olayın üzerine gazetelerde çalışan

meslektaşlarımız ve üstatlarımız ‘Basın’ adında bir gazete çıkardılar ve halkın

haber almasının önünü açtılar. Bunun üzerine gazete sahipleri ‘Basın’

gazetesinin basılmaması için birtakım çaba sarf ettiler sonrada dağıtılmasını

engellemeye çalıştılar. Ama gazeteciler o gün bastırdıkları gazeteleri bizzat

kendileri dağıttılar. 1961 yılında müthiş bir mücadelenin sonucunda 9 gazete

patronu geri adım atmak zorunda kaldılar. 10 Ocak’tan itibaren de bu yasa

kesinleşti ve o günden bu güne kadar da gazeteciler yıpranma haklarından

yararlanmaya başladılar” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gazetecilerin

günlerini tebrik etti. Başkan Gürkan, “ Gazetecilerimiz zor şartlarda, ağır

şartlarda görev yapan arkadaşlarımızı toplumun duyu organları olarak

değerlendiriyoruz. Toplumdaki hadiselerin insanlar nezdinde duyurulması için

önemli görevler ifa ediyorlar. Bu anlamda bütün gazeteci arkadaşlarımızı tebrik