10 Ocak Gazeteciler Günü Cemiyetler Ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü münasebetiyle Malatya Gazeteciler Cemiyeti ve Malatya
Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaret etti.
İlk olarak Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Başkan Gürkan, cemiyet
yönetim kuruluna ve üyelerine Çalışan Gazeteciler Gününün kutlu olmasını
diledi.
Ziyarette,
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner
yaptığı
açıklamada, “Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve bu anlamlı günde her
yıl olduğu gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız günümüzü kutlamak amacıyla
cemiyetimizi ziyaret etmiştir. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
10 Ocak normal sıradan bir gün değil. Gazetecilerin vermiş oldukları
mücadelenin başarıya ulaştığı gündür. Özellikle gazetecilerin çalışma
koşullarının iyileştirilmesi amacıyla 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından
oluşturulan Milli Birlik Komitesi’nde görevli Kurmay Albay Hasan Yılmaz
tarafından hazırlanan 212 sayılı yasa ile gazetecilere sözleşme, yıpranma gibi
birtakım sosyal haklar tanınmıştır. Türkiye genelinde yayınlanan 9 gazete sahibi
bu yasaya karşı 10 Ocak’ta bir boykot yapmıştı ve gazetelerini kapattıklarını,
gazete çıkarmayacaklarını belirtmişlerdi. Bu olayın üzerine gazetelerde çalışan
meslektaşlarımız ve üstatlarımız ‘Basın’ adında bir gazete çıkardılar ve halkın
haber almasının önünü açtılar. Bunun üzerine gazete sahipleri ‘Basın’
gazetesinin basılmaması için birtakım çaba sarf ettiler sonrada dağıtılmasını
engellemeye çalıştılar. Ama gazeteciler o gün bastırdıkları gazeteleri bizzat
kendileri dağıttılar. 1961 yılında müthiş bir mücadelenin sonucunda 9 gazete
patronu geri adım atmak zorunda kaldılar. 10 Ocak’tan itibaren de bu yasa
kesinleşti ve o günden bu güne kadar da gazeteciler yıpranma haklarından
yararlanmaya başladılar” şeklinde konuştu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gazetecilerin
günlerini tebrik etti. Başkan Gürkan, “ Gazetecilerimiz zor şartlarda, ağır
şartlarda görev yapan arkadaşlarımızı toplumun duyu organları olarak
değerlendiriyoruz. Toplumdaki hadiselerin insanlar nezdinde duyurulması için
önemli görevler ifa ediyorlar. Bu anlamda bütün gazeteci arkadaşlarımızı tebrik
ediyorum ve kutluyorum. 10 Ocak ayrıca Mülki İdari Amirler Günü ve 10 Ocak
aynı zamanda Ziraat Bayramı olarak kutlanıyor. Mülki Amirlerimizin,
Ziraatçılarımızın ve Basın Mensuplarımızın günlerini kutluyorum” diye konuştu.
MALATYA GAZETECİLER VE TELEVİZYONCULAR CEMİYETİ ZİYARETİ
Gürkan, “Basın mensupları kamusal bir görev yapıyorlar”
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatya Gazeteciler ve
Televizyoncular Cemiyetine de bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Gürkan,
Cemiyet Başkanı Mehmet Aydın, yönetim kurulu ve gazetecilerin günlerini
kutladı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Gazeteciler
ve Televizyoncular Cemiyetinde yaptığı açıklamada, “ Basın mensupları kamusal
bir görev yapmaktadırlar. Biz basın mensuplarını değerlendirirken nasıl ki
insanın beş duyu organı insanın kendi hareketlerini yön pusulasını ve yön
haritasını belirliyorsa toplumun yol haritasını belirleyen de basın mensuplarıdır.
Tabiri caizse toplumun beş duyu organıdır. Bu duyu organları ne kadar sağlıklı
çalışır ne kadar objektif ve tarafsız bilgi aktarırlarsa toplum da o denli yol
haritası ve yön pusulası doğru olur. Ben inanıyorum ki Malatya’daki gazeteci
kardeşlerimiz görevlerini ifa ederken tarafsız ve objektif haber verme anlayışı
içerisinde görevlerini en güzel şekilde zor şartlarda olmasına rağmen yerine
getiriyorlar. Ben bu vesileyle bütün gazeteci kardeşlerimizin günlerini
kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın’da,
Başkan Gürkan’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yapmış olduğu
ziyaretten dolayı memnun olduklarını ve Başkan Gürkan’a teşekkür ettiklerini
belirtti.