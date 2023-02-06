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10 ili etkileyen Kahramanmaraş depreminin bilançosu

10 ili etkileyen Kahramanmaraş depreminin bilançosu
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06 Şubat 2023 - 11:56
10 ilde etkili olan 7.4’lük depremde toplam 286 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı, bin 710 bina yıkıldı.Türkiye felaketi yaşıyor…Ülkemiz merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4’lük depremle sarsıldı.42 artçı yaşandı AFAD’dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17’de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak depremin ardından en büyüğü 6.6 büyüklüğünde olmak üzere 06.30 itibarıyla 42 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.Ölü sayısı 284’e çıktıAFAD’ın verdiği bilgileri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay güncelledi.Oktay’ın açıkladığı bilgilere göre toplam 286 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı, bin 710 bina yıkıldı.Buna göre depremden etkilenen şehirlerde can kaybı ve yaralı sayıları şu şekilde:-Kahramanmaraş’ta 70 ölü 200 yaralı 300 bina yıkıldı-Hatay 4 ölü 7 yaralı 200 bina yıkıldı-Osmaniye 20 ölü 200 yaralı 83 bina yıkıldı-Adıyaman 13 ölü 22 yaralı 100 bina yıkıldı-Diyarbakır 14 ölü 226 yaralı 20 bina yıkıldı-Şanlıurfa 18 ölü 200 yarıl 60 bina yıkıldı-Gaziantep 80 ölü 600 yaralı 581 bina yıkıldı-Kilis 8 ölü 200 yaralı 50 bina yıkıldı-Adana 10 ölü 118 yaralı 116 bina yıkıldı-Malatya 49 ölü 550 yaralı 300 bina yıkıldı
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