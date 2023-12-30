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1 Ocak’ta geçerli olacak: Ekmeğe zam

1 Ocak’ta geçerli olacak: Ekmeğe zam
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Aralık 2023 - 11:44

Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından gramajı 10 gram artırılan ekmeğin bir TL zamlanarak 8 TL yapıldığını duyurdu.

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