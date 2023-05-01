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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor! Taksim’e yürümek isteyenlere gözaltı…

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor! Taksim’e yürümek isteyenlere gözaltı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Mayıs 2023 - 12:24
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen İstanbul’daki Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. Taksim’e yürümek isteyen bazı kişiler gözaltına alındı.

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