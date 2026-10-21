1 Kasım tuzağına dikkat! “Tüm hesaplar kapanacak” mesajıyla dolandırabilirler

1 Kasım’da yürürlüğe girmesi planlanan 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi, dolandırıcıların yeni tuzağına dönüştü. “1 Kasım’da tüm hesaplar kapanacak” iddiasıyla kullanıcıları paniğe sürükleyen siber dolandırıcıların, sahte mesajlar ve bağlantılar aracılığıyla kişisel bilgileri ele geçirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle yaş doğrulaması bahanesiyle gönderilen mesajlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

Türkiye’de çocukların dijital ortamlarda korunmasını amaçlayan sosyal medya düzenlemesiyle 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ sağlayıcıları tarafından hizmet sunulmaması öngörülüyor. 10 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemenin 1 Kasım’da yürürlüğe girmesi planlanırken, yeni uygulama dolandırıcıların da gündemine girdi.

Sosyal medya kullanıcılarını hedef alıyorlar

Instagram, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarını ilgilendiren düzenleme kapsamında yaş doğrulaması ve ebeveyn kontrolü gibi uygulamaların önem kazanması bekleniyor. Bu süreci fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılar ise kullanıcıların korku ve panik duygularını kullanarak sahte mesajlar gönderiyor.

Özellikle “1 Kasım’da hesabınız kapatılacak”, “Hesabınızı açık tutmak için hemen doğrulama yapın” gibi ifadelerle hazırlanan mesajların, kullanıcıları sahte internet sitelerine yönlendirebildiği belirtiliyor. Bu bağlantılar üzerinden kişisel bilgilerin, hesap şifrelerinin ve doğrulama kodlarının ele geçirilmesi amaçlanabiliyor.

“Tüm hesaplar aniden kapanacak” iddiasına dikkat

Düzenlemeyle ilgili en çok öne çıkan iddialardan biri, 1 Kasım itibarıyla tüm sosyal medya hesaplarının kapatılacağı yönündeki mesajlar oldu. Ancak aktarılan bilgilere göre, mevcut hesapların doğrulanması için 31 Mart 2027’ye kadar süre öngörülüyor.

Bu nedenle kullanıcıların, bütün hesapların aynı anda kapatılacağı iddiasıyla gönderilen mesajlara temkinli yaklaşması gerekiyor. Dolandırıcıların bu tür ifadelerle vatandaşları acele karar vermeye zorlayabileceği ve sahte bağlantılara tıklamalarını sağlamaya çalışabileceği vurgulanıyor.

“Yasağı aşan uygulama” tuzağına düşmeyin

Dolandırıcıların yalnızca çocukları değil, ebeveynleri de hedef alabildiği belirtiliyor. Gençlere sosyal medya kısıtlamalarını aşmayı vaat eden uygulamalar, ailelere ise zorunlu ebeveyn kontrol programı adı altında sunulan yazılımlar üzerinden tuzak kurulabiliyor.

Bu tür uygulamalar, cihazlara zararlı yazılım yüklenmesine veya kişisel bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesine neden olabilir. Bir mesajda resmî kurum logosunun bulunması, düzgün Türkçe kullanılması ya da kişinin adıyla hitap edilmesi de tek başına güvenilirlik göstergesi sayılmıyor.

Yaş doğrulaması bahanesiyle bilgilerinizi paylaşmayın

Uzmanların uyarılarında özellikle kişisel verilerin korunmasına dikkat çekiliyor. Kullanıcılardan SMS, WhatsApp veya e-posta üzerinden e-Devlet şifresi, giriş kodu, kredi kartı bilgisi ya da kimlik fotoğrafı istenmesi ciddi bir tehlike işareti olarak değerlendiriliyor.

Yeni sistemde yaş doğrulamasının, e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak özel bir yaş doğrulama belirteciyle yapılmasının öngörüldüğü aktarılıyor. Bu yöntemde sosyal medya platformlarına kişinin belirli yaş eşiklerini geçip geçmediğine ilişkin bilgi iletilmesi, diğer kişisel verilerin ise paylaşılmaması hedefleniyor.

Dolandırılmamak için bu uyarılara dikkat

Vatandaşların sahte mesajlara karşı şu önlemleri alması öneriliyor:

SMS, WhatsApp veya e-posta üzerinden gönderilen şüpheli bağlantılara tıklamayın.

Yaş doğrulaması bahanesiyle şifre, doğrulama kodu veya banka bilgilerinizi paylaşmayın.

Zorunlu olduğu iddia edilen uygulamaları bilinmeyen kaynaklardan indirmeyin.

İşlemlerinizi yalnızca ilgili platformların resmî uygulamaları ve doğrulanmış kanalları üzerinden gerçekleştirin.

Hesabınızın kapatılacağı yönündeki acil mesajları, resmî kaynaklardan kontrol etmeden dikkate almayın.

1 Kasım yaklaşırken kullanıcıların paniğe kapılmadan hareket etmesi büyük önem taşıyor. Uzmanların uyarısına göre dolandırıcıların en önemli silahı, insanları acele karar vermeye zorlamak. Bu nedenle herhangi bir bağlantıya tıklamadan veya kişisel bilgi paylaşmadan önce mesajın doğruluğunu kontrol etmek gerekiyor.