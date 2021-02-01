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Yunanistan yangın yeri! Atina sokakları savaş alanına döndü

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Yunanistan yangın yeri! Atina sokakları savaş alanına döndü
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10 Mart 2021 - 15:02
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Yunanistan yangın yeri! Atina sokakları savaş alanına döndü

Yunanistan’ın başkenti Atina’da öğrenciler pazar günü yaşanan polis şiddeti olayından sonra protesto için sokağa indi. Gösteriler kısa sürede alevlenirken dün gece olay yerinden ajanslara düşen fotoğraflar görenleri dehşete düşürdü.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da çoğunluğu öğrencilerden oluşan 5 bin kişilik grup, pazar günü polisin bir vatandaşı darp etmesi sonrası sokağa döküldü. Kentte gece boyunca polis ile eylemciler arasında sıcak çatışma yaşandı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Nea Smyrni bölgesinde Pazar günü polisin bir vatandaşı darp etmesi üzerine, çoğunluğu öğrencilerden oluşan 5 bin kişilik grup sokağa indi. Polis şiddeti karşıtı yapılan protestolarda eylemciler ile polis arasında gece boyunca çatışmalar yaşandı. Yunanistan medyası, eylemcilerin bir polisi ağır yaraladığını duyurdu.

1 POLİS YARALANDI, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis eylemcilere biber gazı ve ses bombasıyla karşılık verdi. Eylemciler, başkent sokaklarındaki mağaza ve kamuya ait çok sayıda binaları yağmaladığı ifade edildi. Yaklaşık 1 saat süren olaylarda 1 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Pazar günü polisin darp ettiği kişinin izinsiz gösteri yapmak istediği, bazı eylemcilerin ise kişinin koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına uymadığı gerekçesiyle polis şiddetine maruz kaldığı ifade edildi. Atina Savcılığı, söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ATİNA’DA NELER YAŞANDI?

Pazar günü bir erkeğin polis tarafından dövüldüğü görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Salı akşamı Atina’da binlerce protestocu sokaklara çıktı. Sayıları 5 bini aşan göstericiler Nea Smirni semtinde yürüyüşe geçerken, ‘Polisler semtimizden defolun’ yazılı pankartlar taşıdı. Protestocuların bazıları yüzlerini maskeyle tamamen kapatmıştı.

Reuters haber ajansı, yolları çöp konteynerleriyle kapatan protestocuların polise molotofkokteyli, taşlar ve diğer cisimleri attığını bildiriyor. Polisin protestoculara karşı biber gazı kullandığı saatler süren çatışmadaki en kritik an ise bir polisin kalabalık bir grup tarafından öldüresiye dövülmesi oldu.

Göstericilerin toplandığı bir ana caddeye motosikletlerle gelen polisler anında saldırıya uğradı, protestoculardan biri bir polisi araçtan indirip tekmelemeye başladı. Hemen ardından onlarca gösterici polislere doğru koştu, ağır yaralanan polise dev sopalarla vurulduğu sosyal medyada yayınlanan video kayıtlarına yansıdı.

Polislerin, yaralı arkadaşlarının başında ambulans beklediği anlar kameralara yansıdı.

Hastaneye kaldırılan yaralı polisin durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

 

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