Yıldız futbolcu McKennie, gözlerini Can Yaman’ın sevgilisi Diletta’nın kalçalarından alamadı
Seria A’da oynanan Juventus – Verona maçında genç yıldız McKennie’nin gözlerini Can Yaman’ın aşkı Diletta Leotta’nın kalçalarından alamadığı görüntü, sosyal medyaya damga vurdu.
Leotta’yla Can Yaman ilişkisi 13 Ocak’ta Chi Dergisi’nde yayınlanan fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.
İtalyan magazin dergisi Chi, yaklaşık bir ay önce çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı.
Yaman’ın Leotta’ya geçtiğimiz günlerde de evlilik teklif ettiği ifade edilmişti.
Juventus – Verona maçında sahada yerini alan güzel sunucu bu defa bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Maç sırasında yedek kulübesinde oturan yıldız futbolcu McKennie, gözlerini Diletta’dan alamadı.
McKennie’nin bakışını yakalayan taraftarlar o görüntüyü sosyal medyada binlerce kez paylaştı.
“Gecenin en iyi olayını bir düşünelim: McKennie’nin bakışı…”
“Yeni profil fotoğrafım”