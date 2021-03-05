HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Yaz sezonu öncesinde otellerde yenileme çalışması hız kazandı

Korona virüs kısıtlamalarının esnetileceği haberlerinin ardından oteller yenilenme ve tadilat çalışmalarına hız verdi. İç Mimar ve Tasarımcı Zeynep Uğurlu Çiçen, otellerin müşteri profiline göre otellerini yenilediğini dile getirdi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Yaz sezonu öncesinde otellerde yenileme çalışması hız kazandı
16 views
05 Mart 2021 - 7:56
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Yaz sezonu öncesinde otellerde yenileme çalışması hız kazandı

Korona virüs önlemlerinin 1 Mart itibarıyla tüm Türkiye’de kademeli olarak esnetileceği haberinin ardından oteller de yaz mevsimi öncesinde tadilat ve yenileme çalışmalarına hız verdi. İç Mimar ve Tasarımcı Zeynep Uğurlu Çiçen, otellerin müşteri profiline göre yenilendiğini dile getirdi. Halının kalınlığının bile müşterinin konforu açısından önemli olduğunu belirten Çiçen, “Burası bizim yaptığımız otellerin şu an devam eden bir şantiyesinde, burada otelin odasını yaparken yükseklik çok önemli. Bu otelin odaları biraz daha karanlık. Karanlık olduğu için mobilya seçiminde açık renklere gidiyoruz, perdesi, halısı ona göre yapıyoruz. Müşterilerin lüksünden çok konforu önemli otel odalarında. Sessizlik önemli. Parke mi olsun, fayansı mı olsun, halı olsun diyoruz ya. Kesinlikle fayans olmaz. Çünkü müşteri gelince sessizlik ister. Artık yorulmuştur, dinlenmek ister. Halının kalınlığı bile çok önemli bir faktör” şeklinde konuştu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NASA Kaşifi Kızıl Gezegen Mars’a İndi: İşte O GörüntülerNASA Kaşifi Kızıl Gezegen Mars’a İndi: İşte O Görüntüler
Son Dakika Haberler: Hangi illerde yasaklar kalkacak? İşte en riskli şehir…Son Dakika Haberler: Hangi illerde yasaklar kalkacak? İşte en riskli şehir…
Juventus – Porto maçında gergin anlar! Pepe, Merih Demiral’a yumruk savurdu ama…Juventus – Porto maçında gergin anlar! Pepe, Merih Demiral’a yumruk savurdu ama…
MERKEZ BANKASI ÖZEL SEKTÖRÜN BORCUNU AÇIKLADI!MERKEZ BANKASI ÖZEL SEKTÖRÜN BORCUNU AÇIKLADI!
Son dakika: 14 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!Son dakika: 14 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
3 Büyük Klüpten hangisi ünlü medyumun kapısını çaldı ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dzemaili’nin eski eşi Erjona Sulejmani Yarı Çıplak Pozunu Paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Ankete Göre Erdoğan’ın Görev Yapış Tarzını Onaylamayanlar Arttı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Koronavirüse yakalanmıştı! Eda Ece’den haber var!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Akalın’dan Kerimcan Durmaz’a zeytin dalı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fahriye Evcen’den Karan paylaşımı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burcu Esmersoy’un yediği son ekmek ortaya çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yaz sezonu öncesinde otellerde yenileme çalışması hız kazandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Balıkta zam şampiyonu çinekop oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Öner:”28 Şubat emperyalist bir düzenektir”
SON DAKİKA HABERLERİ
3 Büyük Klüpten hangisi ünlü medyumun kapısını çaldı ?Mart 5, 2021-9:43 am
Dzemaili’nin eski eşi Erjona Sulejmani Yarı Çıplak Pozunu PaylaştıMart 5, 2021-8:36 am
Son Ankete Göre Erdoğan’ın Görev Yapış Tarzını Onaylamayanlar ArttıMart 5, 2021-8:24 am
Yasemin Bozkurt’tan Mehmet Ali Erbil itirafı! ‘Seni yüzleştireceğim dediğimde…’Mart 5, 2021-7:47 am
Can Çelebi hakkında ikinci şiddet suçlaması!Mart 5, 2021-7:32 am
Aleyna Tilki’nin 45 bin TL’lik marka merakı!Mart 5, 2021-7:17 am
Bitlis’te 11 askerimizin şehit olduğu kaza için dünyadan taziye mesajlarıMart 5, 2021-6:53 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.