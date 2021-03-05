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Yaz sezonu öncesinde otellerde yenileme çalışması hız kazandı

Korona virüs önlemlerinin 1 Mart itibarıyla tüm Türkiye’de kademeli olarak esnetileceği haberinin ardından oteller de yaz mevsimi öncesinde tadilat ve yenileme çalışmalarına hız verdi. İç Mimar ve Tasarımcı Zeynep Uğurlu Çiçen, otellerin müşteri profiline göre yenilendiğini dile getirdi. Halının kalınlığının bile müşterinin konforu açısından önemli olduğunu belirten Çiçen, “Burası bizim yaptığımız otellerin şu an devam eden bir şantiyesinde, burada otelin odasını yaparken yükseklik çok önemli. Bu otelin odaları biraz daha karanlık. Karanlık olduğu için mobilya seçiminde açık renklere gidiyoruz, perdesi, halısı ona göre yapıyoruz. Müşterilerin lüksünden çok konforu önemli otel odalarında. Sessizlik önemli. Parke mi olsun, fayansı mı olsun, halı olsun diyoruz ya. Kesinlikle fayans olmaz. Çünkü müşteri gelince sessizlik ister. Artık yorulmuştur, dinlenmek ister. Halının kalınlığı bile çok önemli bir faktör” şeklinde konuştu.