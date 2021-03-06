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Yasmin Erbil’in Dekoltesi Dudak Uçuklattı

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Yasmin Erbil’in Dekoltesi Dudak Uçuklattı
27 views
06 Mart 2021 - 12:03
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Yasmin Erbil’in Dekoltesi Dudak Uçuklattı

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar’ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı dekolteli paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bacak ve göğüs dekolteli poz için Erbil, İngilizce, “Gözyaşlarını başka bir güne sakla” diye yazdı. Sunucu, paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada adından söz ettiriyor.

Yasmin Erbil’in paylaşımına eklediği not, hayranları arasında “abaca kime?” sorusunu düşündürdü.

İşte Yasmin Erbil’in gündem olan diğer fotoğrafları…

 

 

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