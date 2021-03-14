Yağmur Tanrısevsin Ünlüler Karması Maçında Korona Olmuş

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Yağmur Tanrısevsin Ünlüler Karması Maçında Korona Olmuş

Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıklayan Yağmur Tanrısevsin, 8 Mart Kadınlar Günü’nde futbol maçı yapmıştı.

Yağmur Tanrısevsin, sosyal medya hesabı üzerinden Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını ve evde karantinaya alındığını açıkladı.

Güzel oyuncu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Turkcell arasında Kadın A Milli Futbol Takımı ile yapılan sponsorluk anlaşması sonrasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle oynanan gösteri maçında yer almıştı.

Tanrısevsin’in oynadığı gösteri maçında milli oyuncuların yanısıra CNN Türk spikeri Damla Uğurtürk, spor yazarları Merve Toy ve Banu Yelkovan gibi isimler de yer aldı.