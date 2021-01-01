Ünlü Medyum Trump’ın Geleceğini Bildi

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Ünlü Medyum Trump’ın Geleceğini Bildi

Sanat camiasının ve sosyetenin ünlü medyumu Michaela Astro Trump’a seçimlere girme!!dedi. Trump’ın danışmanı Türkiye’ye geldiğinde Michaela Astro’nun başarısını duydu ve Trump’ın geleceğine fal baktırdı. Trump’la skype üzerinden görüntülü görüşme yapıldı. Vatikan tarafından Trump’a karabüyüler yapıldığı ortaya çıktı ve seçimlere girmemesi gerektiğini söyledi!!Türkiye’den özel tılsımlar ve sular Trump’a gönderildi. Trump hala beni başkan yapmalısın diye Michaela Astro’nun peşinde! Ünlü medyum Michaela Astro geçen yılda dünyaca ünlü topmodel Bella Hadid’e fal bakmak için özel jet uçakla Kapadokya’ya gitmişti. Bütün ve Türkiye Ve Avrupa jetsosyetesi Michaela Astro’nun peşinde. Michaela Astro Avrupa’nın en iyi 30 medyumu 8.sırada yer almaktadır.