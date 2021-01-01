HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Ünlü Medyum Trump’ın Geleceğini Bildi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Ünlü Medyum Trump’ın Geleceğini Bildi
27 views
02 Mart 2021 - 14:42
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ünlü Medyum Trump’ın Geleceğini Bildi

 

Sanat camiasının ve sosyetenin ünlü medyumu Michaela Astro Trump’a seçimlere girme!!dedi. Trump’ın danışmanı Türkiye’ye geldiğinde Michaela Astro’nun başarısını duydu ve Trump’ın geleceğine fal baktırdı. Trump’la skype üzerinden görüntülü görüşme yapıldı. Vatikan tarafından Trump’a karabüyüler yapıldığı ortaya çıktı ve seçimlere girmemesi gerektiğini söyledi!!Türkiye’den özel tılsımlar ve sular Trump’a gönderildi. Trump hala beni başkan yapmalısın diye Michaela Astro’nun peşinde! Ünlü medyum Michaela Astro geçen yılda dünyaca ünlü topmodel Bella Hadid’e fal bakmak için özel jet uçakla Kapadokya’ya gitmişti. Bütün ve Türkiye Ve Avrupa jetsosyetesi Michaela Astro’nun peşinde. Michaela Astro Avrupa’nın en iyi 30 medyumu 8.sırada yer almaktadır.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni Normalleşme Kararları Sosyal Medyayı Komedi Kazanına ÇevirdiYeni Normalleşme Kararları Sosyal Medyayı Komedi Kazanına Çevirdi
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de flaş kararlar! Caner Erkin’in ardından şimdi de…Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de flaş kararlar! Caner Erkin’in ardından şimdi de…
Son dakika…. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladıSon dakika…. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladı
Burcu Çağrı Emre Altuğ’un Tüm Özelini İfşa Etti! ‘Yalancı Konumuna Düştüm…’Burcu Çağrı Emre Altuğ’un Tüm Özelini İfşa Etti! ‘Yalancı Konumuna Düştüm…’
Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya’dan haber var!Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya’dan haber var!
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Medyum Trump’ın Geleceğini Bildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DSÖ: “Corona virüs 2021’de bitmeyecek”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Donald Trump’ın giderayak ‘son icraatı’ ortaya çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Al Sana Lebaleb! AKP Kongrelerinin Yapıldığı İllerde Vaka Sayıları Patladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Komşusu dehşet saçtı! Sen Çal Kapımı oyuncusuna bıçakla saldırdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeni Normalleşme Kararları Sosyal Medyayı Komedi Kazanına Çevirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de flaş kararlar! Caner Erkin’in ardından şimdi de…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika…. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burcu Çağrı Emre Altuğ’un Tüm Özelini İfşa Etti! ‘Yalancı Konumuna Düştüm…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya’dan haber var!
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü Medyum Trump’ın Geleceğini BildiMart 2, 2021-2:42 pm
Komşusu dehşet saçtı! Sen Çal Kapımı oyuncusuna bıçakla saldırdı!Mart 2, 2021-1:15 pm
Yeni Normalleşme Kararları Sosyal Medyayı Komedi Kazanına ÇevirdiMart 2, 2021-1:09 pm
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de flaş kararlar! Caner Erkin’in ardından şimdi de…Mart 2, 2021-12:48 pm
Son dakika…. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladıMart 2, 2021-12:40 pm
Burcu Çağrı Emre Altuğ’un Tüm Özelini İfşa Etti! ‘Yalancı Konumuna Düştüm…’Mart 2, 2021-12:27 pm
Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya’dan haber var!Mart 2, 2021-8:58 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.