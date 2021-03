Ünlü Güzel Courtney Tailor

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ünlü Güzel Courtney Tailor

Courtney Tailor, Everybody Wants Some (2016) ile tanınan bir model, fitness hissi ve aktristir. 1996’da Midland, Teksas’ta Courtney Taylor Clenney olarak doğdu. Ailesi, 7 yaşındayken Austin, Texas’a taşındı. … Courtney ayrıca Austin’de model olarak çalıştı.