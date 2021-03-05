Ünlü Güzel Carmella Rose

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Ünlü Güzel Carmella Rose

Carmella Rose, 1995’te Güney Kaliforniya’da küçük bir şehir olan Big Bear Gölü’nde doğdu. Büyükannesinin ardından Carmella, büyükannesinin ardından Rose seçildi. Kısmen İtalyan kökenli. Kaliforniya’daki Newport Beach’te, Angie adındaki küçük kız kardeşi ile birlikte büyüdü. Carmella Rose, lise eğitimini California Lake Arrowhead’de bulunan Rim of World Lisesi’nde yaptı. Newport Beach’te büyüyen bir genç olarak keşfedildi ve modellik kariyerinin başlangıcını belirleyen “One Management” olarak bilinen model yönetim ajansına imza attı.Carmella Rose, 2018’de YouTuber Juanpa Zurita ile çıkmaya başladı