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Tuğba Özerk sevgilisini bir yıl sakladı

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Tuğba Özerk sevgilisini bir yıl sakladı
19 views
26 Şubat 2021 - 7:18
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Tuğba Özerk sevgilisini bir yıl sakladı

 

Şarkıcı Tuğba özerk, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle görüntülenen 40 yaşındaki popçu, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Bir yıldır sevgilisini magazin basınından uzak tutmayı başaran Tuğba Özerk, “İlişkimiz ilk başladığında Alaçatı’daydık. Daha sakin ortamlara tercih ettik. Senelerdir kimse yoktu hayatımdı. Bir senedir mutlu bir birlikteliğimiz var. Ciddi düşünüyoruz” dedi.

Parmağındaki yüzüğü göstererek evlilik teklifi aldığını açıklayan şarkıcı, “Teklifimi aldım. Gayet sade ve zarif bir şekilde teklif etti. Ben de kabul ettim” şeklinde konuştu.

Kahverengi kürkü dikkat çeken popçu, hayvanseverlerin tepkisini çekmemek için açıklama yapma gereği duydu ve kürkün sahte olduğunu vurguladı.

Özerk, “Önceden ben de giyiyordum. Fakat üretim şekillerini görünce giymemeye karar verdim. İnanılmaz korkunç. O hayvanların uğradığı bu muameleyi görüp de halen giyenlere yazıklar olsun. Çok güzel imitasyonlar var. Kürk sevenler onları tercih edebilir” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar gerçek kürk kullanmadığını belirten 40 yaşındaki şarkıcı, elindeki kürkleri de yıllar önce yardım derneklerine bağışladığını açıkladı.

SEVGİLİM İÇİN HAZIRIM

“SEVGİLİM İÇİN HAZIRIM”

Tuğba Özerk, 310 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yayınladığı iddialı fotoğraflarla magazin gündemine gelmişti.

Derin dekolteli pozlarını “Sevgilim için hazırım” mesajı ile paylaşan şarkıcı, takipçilerini hem şaşırtmış hem de yaklaşık 25 binden fazla beğeni almıştı.

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