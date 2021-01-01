Tuba Büyüküstün’ü hiç böyle görmediniz!
Tuba Büyüküstün, özel makyaj ve kostümle Batman’ın düşmanı Joker’in kız arkadaşı Harley Quinn’e dönüştü.
Herkesin hem sevdiği hem de hayranlıkla izlediği Tuba Büyüküstün, efsane çizgi roman karakterlerinden birine dönüştü.
Özel makyaj ve kostümle bir anda Batman’in düşmanı Joker’in kız arkadaşı Harley Quinn’e tıpatıp benzeyen ünlü yıldızı sette görenler bile tanıyamadı.
Sefirin Kızı dizisinde yayınlanacak sürpriz bir sahne için kılık değiştiren ünlü oyuncunun gerçek kimliği herkesi şaşırtacak.