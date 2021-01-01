Herkesin hem sevdiği hem de hayranlıkla izlediği Tuba Büyüküstün, efsane çizgi roman karakterlerinden birine dönüştü.

Özel makyaj ve kostümle bir anda Batman’in düşmanı Joker’in kız arkadaşı Harley Quinn’e tıpatıp benzeyen ünlü yıldızı sette görenler bile tanıyamadı.