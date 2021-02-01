Terörle İlişkisi Kanıtlanan Partilere Hazine Yardımı Kesilecek

Cumhur ittifakı ortağı MHP ile değerlendirildikten sonra kamuoyuna açıklanması planlanan çalışmada, önemli düzenlemeler yapıldı. Bunlardan biri, partilere Hazine yardımı. Hazine yardımından yararlanmak için seçimde en az yüzde 7 oy alma şartı getirildi. Bu da küçük partilere Hazine yardımı verilmemesi anlamına gelecek. Bir diğer düzenleme de partilerin terörle ilişkilerine ilişkin iddialar mahkeme tarafından ispatlanması halinde Hazine yardımının kesilmesi.

Kapatma davası yerine Hazine yardımı davası

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, anayasaya aykırı olma sorunu nedeniyle ‘terörle ilişkin’ durumuna ara formül geliştirildi. Siyasi Partiler Yasası’nda, “terörle bağı olan ve suça dahil olan parti tüzel kişiliklerinin Hazine yardımının kesilmesi için dava açılabilmesine” olanak yaratılacak. Böylece dava sonucuna bağlı olarak, Hazine yardımı kesilebilecek.

Mevcut uygulamada Hazine yardımının kesilmesi, partinin kapatılma davasının sonucundaki seçeneklerden biri. Böylece sadece kapatma davası değil, Hazine yardımının kesilmesi davası açılmasına da olanak sağlanmış olacak.