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Teksas’ta yaşayan Türkler anlattı: “Kendimizi üçüncü dünya ülkesinde yaşıyor gibi hissettik”

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Teksas’ta yaşayan Türkler anlattı: “Kendimizi üçüncü dünya ülkesinde yaşıyor gibi hissettik”
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20 Şubat 2021 - 11:04
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Teksas’ta yaşayan Türkler anlattı: “Kendimizi üçüncü dünya ülkesinde yaşıyor gibi hissettik”

 

Teksas’ta yaşayan Türkler anlattı: “Kendimizi üçüncü dünya ülkesinde yaşıyor gibi hissettik”

 

Teksas başta olmak üzere bazı eyaletler ABD tarihinde görülmemiş bir felaketi yaşıyor. Hafta başından beri etkili olan elektrik kesintileri, ulaşım sorunları ve susuzluğa yol açan kış fırtınasının etkileri sürmeye devam ediyor. Ölümler 40’ı aşmışken hala birçok hane elektrik ve suya ulaşamıyor. Bölgede yaşayan Türkler yaşanan felaketin büyüklüğünü Hürriyet’e anlattı

Şiddetli fırtına ve soğuk havalar Teksas’ta hayatı durma noktasına getirdi. Eyalette uzun süren elektrik kesintilerine susuzluk da eklenince durum tam bir felaket haline geldi. Yetkililer suyun sadece yaşamı sürdürmek için kullanılması gerektiğini sık sık bildirirken, halk yiyecek bulmak için marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

‘MUSLUK SULARINI KAYNATMADAN İÇMEYİN’

Soğuk hava su hatlarının donmasına sebep oldu. Hatların donmasıyla birlikte düşen su basıncına karşı insanlar borularının buzlanmasını önlemek için muslukları açık bırakıyor. Daha fazla boru patlamasını önlemek ve basıncı korumak için belediye yetkilileri, halka evlerindeki suyu kesme çağrısında bulundu. Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, halkın pazar gününe kadar musluk suyunu içmeden önce kaynatmak zorunda kalacaklarını söyledi.

ELEKTRİK SANTRALLERİ DEVRE DIŞI KALDI

Fosil yakıtlar konusunda zengin olan ve federal elektrik düzenlemesini reddeden Teksas, uzun zamandır tekil elektrik şebekesine bağlı. Hafta boyunca patlayan kar ve soğuk fırtınasından sonra eyaletin elektrik dağıtım dairesi tahmin ettiğinden daha fazla bir taleple karşılaştı. Aynı zamanda elektrik jeneratörlerini çalıştırmak için gereken ekipman da dondu. Bu sebeple elektrik santralleri de birbiri ardına devre dışı kaldı ve tüm sistemin çökmesini önlemek için aralıklı elektrik verilmeye başlandı. Ancak bu da daha büyük talebe neden olup sistemi kilitledi. Teksas’ta 4 milyondan fazla hane elektriksiz kaldı.

 

Teksas’ta yaşayan Türkler anlattı: “Kendimizi üçüncü dünya ülkesinde yaşıyor gibi hissettik”

ŞÖMİNESİ OLANLAR ŞANSLI

Amerika’nın dördüncü büyük şehri olan Houston’da ise yiyecek, gaz ve erzak için marketlerin önünde uzun kuyruklar var. Bazıları ise tehlikeli hava koşullarından dolayı yollara çıkamıyor. Teksas’taki evler elektrik ısıtmasına sahip ve bu denli soğuk havalar için uygun değil. Ara ara verilen elektrik evleri ısıtmak için etkili olmadığından şöminesi olanlar biraz daha şanslı sayılıyor. Teksas’ın en yoksul sakinleri ise her geçen saat donarak ölme riskiyle karşı karşıya.

Şöminesi olmayanlar araçlarında veya evlerindeki fırınları açarak ısınmaya çalıştı. Bu yöntemleri uygulayan pek çok aile ise karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle hastanelik oldu. Hastanelerin acil servisleri zehirlenen kişilerle dolup taştı.

Teksas’ta yaşayan Türkler anlattı: “Kendimizi üçüncü dünya ülkesinde yaşıyor gibi hissettik”

 

SİYASİ FIRTINAYA SEBEP OLDU

Kış fırtınası bir de siyasi fırtına yarattı. Teksas Senatörü Ted Cruz’un halk düşük sıcaklıklarla mücadele ederken ailesi ile Cancun’a uçuşu tepkilere yol açtı. Dondurucu soğuklardan en çok etkilenen Colorado şehrinin başkanı Tim Boyd’un sözleri ise soğuk duş etkisi yarattı: “Kimse size ve ailenize bir şey borçlu değil. Sadece güçlüler hayatta kalacak” söylemlerinde bulundu.

İklim bilimcileri, Kuzey Kutbu’ndaki hızlı değişikliklerin bunun gibi sert kış fırtınalarına yol açabileceğini ve Teksas gibi yerlerdeki elektrik santrallerinin buz ve kara daha iyi hazırlanması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

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