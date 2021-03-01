Tana Mongeau iddialı kıyafetiyle dikkat çekti

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Tana Mongeau iddialı kıyafetiyle dikkat çekti

ABD’li YouTuber Tana Mongeau, önceki gün arkadaşı Josie Canseco ile birlikte gece eğlencesine çıktı. Mongeau, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Los Angeles’ta kız arkadaşıyla yemeğe çıkan ünlü Youtuber Tana Mongeau, mekan çıkışı paparazzilere yakalandı. İkili, flaşlar patlayınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Paparazzilere bol bol poz veren ve kız arkadaşıyla samimi halleri dikkat çeken 22 yaşındaki ünlü isim, giydiği iddialı kıyafetle magazin gündemine geldi.

Youtube’da 5,5 milyon takipçisi bulunan Mongeau, siyah bustiyeri ve yanları şeritli açık pantolonuyla tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı.

Tana Mongeau’ya, mekan çıkışı hayranlarından kırmızı güller geldi. ABD’li YouTuber, bu ilgi karşısında mutlu oldu.

‘ÇIPLAK FOTOĞRAF’ MESAJI OLAY OLDU!

ABD’li YouTuber, geçtiğimiz yıl ülkesindeki başkanlık seçimleri öncesi hayranlarını oy vermeye teşvik etmek için ilginç bir yönteme başvurmuştu.

Mongeau, 3 Kasım’da Twitter’dan yaptığı paylaşımda, hayranlarından mevcut ABD Başkanı’nın rakibine oy vermelerini istemiş, “Bunun için kanıt gönderirsen, bedavaya bir çıplak fotoğraf göndereceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Mongeau, TikTok hesabından yaptığı açıklamada ise oy verdiğini kanıtlayacağını söyleyen yüz binden fazla kişiden mesaj aldığını açıklamıştı.