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Star TV’nin sevilen dizisi final kararı aldı!

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Star TV’nin sevilen dizisi final kararı aldı!
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15 Mart 2021 - 18:46
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Star TV’nin sevilen dizisi final kararı aldı!

 

Başrollerinde Ahsen Eroğlu, Barış Falay, Canan Ergüder, Deniz Can Aktaş, Fatih Artman’ın oynadığı Star TV dizisi Menajerimi Ara final yapıyor.

Star TV'nin sevilen dizisi final kararı aldı!

Başrollerinde Ahsen Eroğlu, Barış Falay, Canan Ergüder, Deniz Can Aktaş, Fatih Artman gibi isimlerin yer aldığı Menajerimi Ara için sona gelindi.

Star Tv’nin Pazar akşamları yayınlanan dizisi Menajerimi Ara için final kararı alındı. Ay yapım yeni dizileri için yaza hazırlık yaparken üzerini çizeceği dizileri de belirledi. Onlardan biri de Menajerimi Ara dizisi oldu.

 

 

Bu sezon başlayan ve ilk bölümü ile dikkatleri üzerine çeken, her bölüm ünlü konukları ile merak edilen Menajerimi Ara dizisi 2. sezon onayı alamadı.

Menajerimi Ara dizisiyle ünlenen Ahsen Eroğlu’nun ise yeni projelerle görüştüğü öğrenildi. Ahsen Eroğlu bir dijital platformla el sıkışırken, TV ekranlarında da yeni dizi projeleri ile görüştüğü öğrenildi.

Menajerimi Ara dizisi reytinglerde düşüş yaşayınca 2. sezon onayı alamadı. Star Tv’de yeni sezon hazırlıkları başladı. Kanal Menajerimi Ara dizisi yerine yeni bir uyarlama diziye hazırlanıyor.

 

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