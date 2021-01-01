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Sosyetik güzele hacker darbesi! Çırılçıplak fotoğrafını paylaştılar!

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Sosyetik güzele hacker darbesi! Çırılçıplak fotoğrafını paylaştılar!
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01 Mart 2021 - 13:23
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Sosyetik güzele hacker darbesi! Çırılçıplak fotoğrafını paylaştılar!

 

Ünlü iş adamı Erdal Acar’ın eşi Kardelen Acar’ın sosyal medya şovu kabusla bitti. Sık sık gösterişli paylaşımlar yapan Kardelen Acar, hacker kurbanı oldu. Sosyetik güzelin kendi hesabından özel fotoğrafları paylaşıldı.

 

Sosyetik güzele hacker darbesi! Çırılçıplak fotoğrafını paylaştılar!

Lüks yaşantısını göz önüne sokarak sürekli görgüsüzlükle eleştirilen Kardelen Acar’ın Instagram hesabından özel fotoğrafları yayınlandı. Herkes şaşkınlıkla bu fotoğrafları konuşurken gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

“YANLARINA BIRAKMAYACAĞIZ”

Telefonunun hacklendiğini açıklayan Kardelen Acar, “Telefonum 6 saat önce hacklendi. İcloud adresim, fotoğraflarım, Instagram adresim her şeyimi geri kurtardık. Kimsenin yanına bunu bırakmayacağım” dedi.

İşte Kardelen Acar’ın o fotoğraflarından biri;

SON PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Telefonunu hackleyenlere maddi ve manevi tazminat davası açan Acar, Çeşme’deki evinde dokuz yardımcısı, 200 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 400 bin TL’lik baget kesim pırlantası ve son olarak 72 bin Euro yani 605 bin TL’lik Hermes çantasını Instagram’da paylaşarak tepki çekmişti.

 

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