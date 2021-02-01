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Sosyetik Güzel İpek Hattat Kuryeyi Eve Hapsedip İşkence Etti

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Sosyetik Güzel İpek Hattat Kuryeyi Eve Hapsedip İşkence Etti
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03 Mart 2021 - 7:22
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Sosyetik Güzel İpek Hattat Kuryeyi Eve Hapsedip İşkence Etti

 

Sosyetenin ünlü ismi, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini, sevgilisi ve şoförüyle birlikte evde alıkoyarak, işkence etti!

Sosyetik Güzel İpek Hattat Kuryeyi Eve Hapsedip İşkence Etti

Sosyetenin ünlü ismi İpek Hattat, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini, evde alıkoydu. Hattat, sevgilisi ve şoförüyle birlikte kuryeye işkence etti!

İstanbul Sarıyer’de oturan İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Ancak tablet yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine şirket, kuryesini gönderdi.

Sabah’tan Yunus Emre Kavak’ın haberine göre, kurye Renas D., eve girince kapı arkasından kilitlendi, ardından kabus dolu anlar başladı. Renas D.’nin önce telefonunu kıran ünlü çift, ardından hakaret ederek onu zorla köpek dışkısının üzerine oturtmaya çalıştılar.

Polis izin bekledi

Kurye Renas D., geri dönmeyince patronu polisi arayıp durumu bildirdi. Harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, adrese gidip kapıyı defalarca çaldı ama açan olmadı.

Polis gerekli izinleri aldıktan sonra iki saatlik beklemenin ardından eve girip kuryeyi kurtardı. Evde bulunan İpek Hattat, sevgilisi ve şoförü gözaltına alındı.

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