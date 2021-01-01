HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Sosyal Medyada Bekarım Diyen Kocayı Mahkeme Suçlu Buldu

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Sosyal Medyada Bekarım Diyen Kocayı Mahkeme Suçlu Buldu
17 views
22 Şubat 2021 - 13:28
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Sosyal Medyada Bekarım Diyen Kocayı Mahkeme Suçlu Buldu

 

İtalya’da bir mahkeme, sosyal medyada “bekar” olduğunu yazan bir kocanın evliliğin bitmesinde kusurlu olduğuna ve mahkeme masraflarını ödemesine hükmetti.

Sosyal Medyada Bekarım Diyen Kocayı Mahkeme Suçlu Buldu

Güneydeki Calabria bölgesinin Palmi kentinde görülen boşanma davasında mahkeme, aldatma kanıtı bulunmasa bile sosyal medyadaki ifadelerin “haysiyet kırıcı” olabileceği gerekçesiyle kocayı kusurlu buldu.

İtalyan basınındaki haberlerde isimleri gizli tutulan çiftin boşanma davası 2016’da açıldı ancak kararın çıkması yaklaşık beş yıl sürdü.

Haberlere göre, kocanın Facebook hesabında kendisini “bekar” olarak tanıtması ve “kadınlardan hoşlandığını” yazması da boşanma davasında delil olarak ele alındı.

Palmi Mahkemesi, kocanın sosyal medyada kullandığı bu ifadelerin evlilik bağına saygı göstermediğine işaret ettiğine hükmetti.

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Berat Albayrak ve Merkez Bankası cevabıSon dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Berat Albayrak ve Merkez Bankası cevabı
Avrupa’da Türk Gelinliği Satılacak !Avrupa’da Türk Gelinliği Satılacak !
Son dakika – Fenerbahçe’de Ozan Tufan’dan hakem Hüseyin Göçek’e olay tepki! Canlı yayına yansıdı…Son dakika – Fenerbahçe’de Ozan Tufan’dan hakem Hüseyin Göçek’e olay tepki! Canlı yayına yansıdı…
Son dakika… İtalyan büyükelçi saldırıda öldü!Son dakika… İtalyan büyükelçi saldırıda öldü!
Melisa Şenolsun bomba bir hikâyeyle dönüyor! Star dizisinde başrolde!Melisa Şenolsun bomba bir hikâyeyle dönüyor! Star dizisinde başrolde!
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Akalın ve Kübra Par Polemiği Patladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyal Medyada Bekarım Diyen Kocayı Mahkeme Suçlu Buldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Berat Albayrak ve Merkez Bankası cevabı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avrupa’da Türk Gelinliği Satılacak !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika – Fenerbahçe’de Ozan Tufan’dan hakem Hüseyin Göçek’e olay tepki! Canlı yayına yansıdı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… İtalyan büyükelçi saldırıda öldü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Melisa Şenolsun bomba bir hikâyeyle dönüyor! Star dizisinde başrolde!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serenay Sarıkaya’ya Maldivler’e kiminle gitti?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aslıhan Güner’in sağlık durumu nasıl?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serpil Barlas’a acı veda… Son yolculuğuna uğurlandı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kayıp uçak MH370’e ne oldu?Şubat 10, 2021-10:39 am
Son Dakika… Çığrından çıktılar! ‘Türkiye S-400’leri kopyalıyor’Şubat 10, 2021-9:37 am
İmamoğlu’nun 2023 mesajı tartışma yaratacak: Cumhurbaşkanı’nı değiştiririzŞubat 10, 2021-7:48 am
Priyanka Chopra: Göğüs estetiği yaptırmamı istediŞubat 10, 2021-7:05 am
Eriyen buzulların arkasında gizlenen 3 olası felaketŞubat 10, 2021-6:26 am
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı’ndan flaş karar! Süre 10 güne çıkarıldıŞubat 9, 2021-1:18 pm
İstanbul’da beklenen kar yağışına ilişkin peş peşe uyarılar… ‘Son yılların en soğuk ve karlı günleri…’Şubat 9, 2021-1:04 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.