Sosyal Medyada Bekarım Diyen Kocayı Mahkeme Suçlu Buldu

Güneydeki Calabria bölgesinin Palmi kentinde görülen boşanma davasında mahkeme, aldatma kanıtı bulunmasa bile sosyal medyadaki ifadelerin “haysiyet kırıcı” olabileceği gerekçesiyle kocayı kusurlu buldu.

İtalyan basınındaki haberlerde isimleri gizli tutulan çiftin boşanma davası 2016’da açıldı ancak kararın çıkması yaklaşık beş yıl sürdü.

Haberlere göre, kocanın Facebook hesabında kendisini “bekar” olarak tanıtması ve “kadınlardan hoşlandığını” yazması da boşanma davasında delil olarak ele alındı.

Palmi Mahkemesi, kocanın sosyal medyada kullandığı bu ifadelerin evlilik bağına saygı göstermediğine işaret ettiğine hükmetti.