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Son dakika… Türkiye’de ilk kez uygulanacak! Market, manav, parklar kapatılacak…

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Son dakika… Türkiye’de ilk kez uygulanacak! Market, manav, parklar kapatılacak…
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04 Mart 2021 - 13:29
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Son dakika… Türkiye’de ilk kez uygulanacak! Market, manav, parklar kapatılacak…

 

Son dakika... Türkiye'de ilk kez uygulanacak! Market, manav, parklar kapatılacak...

Kırmızı kategorideki Aksaray’da denetime çıkan Vali Hamza Aydoğdu, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Vali Aydoğdu, Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kentteki bakkal, manav ve parkların da kapatılacağını söyledi. Türkiye’de ilk kez uygulanacak kararın Aksaray için çok önemli olduğunu söyleyen Vali Aydoğdu, “Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bir gün boyunca sabretmek zorundayız. Onun için pazar gününden önce bütün vatandaşlarımızın ekmek dahil tüm ihtiyaçlarını tedarik etmeleri gerekiyor.” dedi.
Kırmızı kategorideki Aksaray’da denetimler artırıldı. Vali Hamza Aydoğdu, 1500 kişilik ekiple denetimlerin yapıldığını belirtti.

Ülke genelinde olduğu gibi hafta sonu cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığını hatırlatan Aydoğdu, pazar günü ise bakkal ve manavlar dahil kapalı olduğunu vurguladı. Aydoğdu, ”Cumartesi günü genel bir kararla sokağa çıkma yasağı yok. Pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar dahil olmak üzere her yer kapalı olacak. Bir gün boyunca sabredeceğiz. Bu Aksaray’ın geleceği için çok önemli. Lütfen vatandaşlarımız duyuruları çok iyi okusunlar. Çünkü pazar günü istisnalarda dahil sokağa çıkmak yok. Sadece o gün süt üreticileri sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabilecek. Pazar gününden önce vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tedarik etmesi gerekiyor” diye konuştu.

‘MUTASYONLU VİRÜSÜN YAYILDIĞI İLLERDEN BİRİ’

Vali Aydoğdu, mutasyonlu virüsün yayıldığı illerden birinin de Aksaray olduğunu belirterek, ”Şu an da 2 yerde karantinamız var. Bugün 2 sokağı ve 5 apartmanı da karantina altına alacağız. Tedbiri sıkı tutarsak yarınlarımız daha güçlü olur. Aksaray 7 Şubat’ta mutasyonlu virüsün yayıldığı 6 ilden biridir. Yurt dışından gelen gurbetçilerimiz var. Bizim yapmamız gereken birbirimize destek olup kurallara uyacağız. Bunu kontrol altına aldığımız an sonuçlarını görmeye başladık. Uymayanları da uyaracağız. Bu süreç hepimizin birbirimizden sorumlu olduğu bir süreç. Kısa süre içerisinde bu gidişatı değiştireceğimize inanıyorum” dedi.

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