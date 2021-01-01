Son dakika! Normalleşme bu illerden başlayacak! Sokak yasağı, kafe, restoran, yüz yüze eğitim…
Son dakika! Normalleşme bu illerden başlayacak! Sokak yasağı, kafe, restoran, yüz yüze eğitim…
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası herkesin merakla beklediği yeni kararları açıkladı. Sokağa çıkma kısıtlamalarından, kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağına, yüz yüze eğitimden, normalleşmenin başlayacağı illere karar Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilenlere cevap verdi. İşte normalleşmenin başlayacağı iller…
Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine toplantısında milyonların merakla beklediği kısıtlama kararlarına ilişkin önemli detaylar paylaştı. Açıklamalar ışığında il bazında normalleşmenin ilk aday illeri ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre belli oldu.
Koronavirüs ile mücadelede yol haritasına dair flaş kararları açıkladı. Kafe ve restoranların açılıp açılmayacağını sorusuna açıklık getirdi.
Erdoğan, toplantı sonrası özetle şunları söyledi:
5 MİLYON 700 BİN AŞI:
Şu anda 5,5 milyonun üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Neredeyse bunun dünyada benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. 1. aşı gruplarının kapsamı genişletilirken, ikinci aşı sürecine başlandı. Hali hazırda 5 milyon 700 bin aşılama sayısına ulaşmış durumdayız. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantılarını yaptık, tedariklerini parça parça gerçekleştiriyoruz. Yerli aşıyı yakından takip etmeyi sürdürüyoruz.
4 AYRI GRUP:
Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.
İLK BU İLLERDE KISITLAMALAR KALKACA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz.” dedi. Düşük riskli şehirler içerisinde Van ilk 5’te yer alan kentlerden…
BATMAN
Batman’da ortalamanın altında kalan ve risk seviyesi düşük illerden. Kısıtlamaların il bazından kaldırılması durumunda, Batman alınan kararların ilk uygulanacağı şehirlerden.
Vaka sayısının düşük olduğu bir başka il ise Bitlis. Koronavirüsle mücadelede başarılı bir tablo çizen Bitlis’te, kademeli normalleşmenin pilot kentlerinden biri olabilir.
Koronavirüs pandemisi mücadelesinde yine iyi durumda olan Hakkari’de kademeli normalleşme için öncelik tanınacak şehirlerden. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre; Hakkari’de Türkiye ortalamasının bir hayli altında…
İl bazında normalleşmenin en büyük adaylarından biri ise Şırnak. Bakanlığın “covid19.saglik.gov.tr” adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre; her 100 bin kişide vaka sayısında en düşük sayıda kalan il Şırnak olarak göze çarpıyor.
KADEMELİ OLARAK KALKACAK:
İşine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane gibi esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Uzaktan eğiteme devam eden öğrencilerimizin durumu da illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir. Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma kısıtlamasını da illerimizdeki vaka ve aşılama ve diğer kriterlerine göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli ve hassas davranır, kendi illerindeki görünümü iyileştirirlerse, normalleşme takvimi de o kadar hızlı ilerleyecektir.