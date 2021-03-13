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Son dakika… İçişleri Bakanı Soylu’nun annesi vefat etti

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Son dakika… İçişleri Bakanı Soylu’nun annesi vefat etti
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13 Mart 2021 - 14:18
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Son dakika… İçişleri Bakanı Soylu’nun annesi vefat etti

 

Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi vefat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında vefat etti. Servet Soylu’nun cenazesinin, yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Bakan Soylu’nun annesinin vefat haberinin ardından peş peşe taziye mesajları yayınlandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vefat haberini, Twitter hesabından “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum.” ifadeleriyle paylaştı.

 

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