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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de flaş kararlar! Caner Erkin’in ardından şimdi de…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de flaş kararlar! Caner Erkin’in ardından şimdi de…
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02 Mart 2021 - 12:48
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de flaş kararlar! Caner Erkin’in ardından şimdi de…

Fenerbahçe, bıçak sırtında çıktığı Trabzonspor maçından öz güvenle ayrıldı. Caner Erkin’le başlayan ‘cesur kararlar’ devam edecek. İşte Fenerbahçe’deki son dakika gelişmeleri…

CANER KARARI ŞAŞIRTTI

CANER KARARI ŞAŞIRTTI

Fenerbahçe’de zorlu Trabzonspor maçı öncesi teknik direktör Erol Bulut’un tercihi doğrultusunda Caner Erkin kamp kadrosuna dahil edilmemiş ve bu karar kamuoyunda büyük şaşkınlığa yol açmıştı.

DAHA ÖNCEDEN HABERİ VARDI

DAHA ÖNCEDEN HABERİ VARDI

Maç öncesi ve sonrasında Caner Erkin’in yaptığı paylaşımlar gündem olurken milli futbolcunun kamp kadrosunda olmayacağının daha öncesinden belli olduğu öğrenildi.

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