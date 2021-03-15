Son dakika haberler… Türkiye Yunanistan’a rest çekti: Hiçbir kıymeti yok!

İsrail ordusu, Türkiye’yi Akdeniz’de giderek artan bir rakip olarak gören üç ülke arasında artan işbirliğinin son işareti olarak Yunanistan ve Rum Kesimi ile ortak bir deniz tatbikatı düzenlediğini ilan etti. İsrail tarafından yönetilen ve Fransa’yı da içeren “Noble Dina” tatbikatının “denizaltı karşıtı prosedürleri, arama ve kurtarma senaryolarını ve gemiler arasındaki savaşı simüle eden bir senaryoyu” kapsadığı açıklandı.