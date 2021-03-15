Son dakika haberler… Türkiye Yunanistan’a rest çekti: Hiçbir kıymeti yok!
İsrail ordusu skandal açıklamayla Doğu Karadeniz’deki savaş oyununu ilan ederken, Girit Adası’ndaki Suda Üssü’nde çekilen fotoğraflar Yunan Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlandı. Türkiye ise öğle saatlerinde yaptığı resmi açıklamayla Atina’ya yanıt verdi.
Birçok ülkeyle peş peşe tatbikatlara girişerek Doğu Akdeniz’i bir savaş alanına çeviren Yunanistan, Türkiye korkusuyla Fransa’dan satın aldığı ilk Rafale jetlerine hazırlanıyor. Suudi Arabistan’ın Girit’e gönderdiği savaş uçaklarının fotoğrafları ise resmi internet sitesinden yayınlandı. Türkiye ise öğle saatlerinde Yunanistan’a resmen yanıt verdi.
Yunan medyası, Fransa’ya giden dört Yunan pilotun Armee DeL’Air Rafale hava üssünde eğitimine başladığını bildiriyor. Haberlere göre, birkaç aylık eğitimin ardından pilotlar Ege Denizi üzerinde Rafale jetiyle uçacak.
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı ise Suudi Arabistan’ın Girit’teki Suda Üssü’ne gönderdiği savaş uçaklarının fotoğraflarını resmi internet sitesinden paylaştı. Suudi filosunda altı F-15 jeti de bulunuyor.
Suudi jetleriyle Yunan savaş uçakları birlikte Türkiye’ye meydan okumak için havalandı. Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Twitter hesabından Suudi uçaklarının Girit ‘kalesi’nde olduğunu yazdı.
Yunan Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Güney Kıbrıs jetlerinin ardından Suudi jetlerinin de Suda Üssü’ne inmesiyle Girit’in Doğu Akdeniz’de yüksek düzeyde önemli bir rol üstlendiği savunuldu.
Suudi Arabistan savaş uçakları Girit’te 10 gün kalacak. Yunanistan’ın bir başka müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri ise, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Suda’ya savaş uçağı göndermişti.
TÜRKİYE’DEN RESMİ TEPKİ
Yunanistan’ın her seferinde sorunları Türkiye-Yunanistan arasında olmaktan çıkarmayı denediğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu açıklamayı yaptı: ” Türkiye-AB, Türkiye-ABD gibi olayı yansıtmak suretiyle birtakım faydalar elde edebileceklerini zannediyorlar. Fakat bu şekilde bir yere varmaları mümkün değil. Bunu kabul etmiyoruz.
Tatbikatları bir tehdit unsuru olarak devamlı zikrediyorlar. Bunlarla bir yere varmalarının mümkün olmadığını, bunların Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında hiçbir kıymet-i harbiyesi olmadığını görmeleri, bilmeleri lazım. Bizim temennimiz Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge hem kendileri hem de Yunan halkının refahı için önemli olduğunu değerlendiriyoruz.
Çünkü, içinde bulundukları ekonomik koşullarda hâlâ silahlanma konusunda birtakım girişimlerde bulunuyorlar. Bunların da Yunan halkının aleyhinde olduğunu herkes biliyor. Özellikle bazı Yunan akademisyenlerin, bazı siyasilerin, emekli bazı sivil, asker bürokratların bu konulardaki açıklamaları da bizim görüşlerimizi paylaştıklarını gösteriyor.”
İSRAİL DUYURDU
İsrail Savunma Kuvvetleri, Türkiye’yi Akdeniz’de giderek daha fazla rakip olarak gören dört ülkenin harekete geçtiğini duyurdu. Türkiye’ye karşı harekete geçmek üzere işbirliği kararı alan ülkelerin öncülüğünü İsrail yapıyor. İsrail, Fransa’nın da dahil olduğu “Noble Dina” tatbikatının, “denizaltı karşıtı prosedürler, arama kurtarma senaryoları ve gemiler arasındaki savaşı simüle eden bir senaryoyu kapsadığını” duyurdu.
İsrail ordusu, Türkiye’yi Akdeniz’de giderek artan bir rakip olarak gören üç ülke arasında artan işbirliğinin son işareti olarak Yunanistan ve Rum Kesimi ile ortak bir deniz tatbikatı düzenlediğini ilan etti. İsrail tarafından yönetilen ve Fransa’yı da içeren “Noble Dina” tatbikatının “denizaltı karşıtı prosedürleri, arama ve kurtarma senaryolarını ve gemiler arasındaki savaşı simüle eden bir senaryoyu” kapsadığı açıklandı.
İsrail deniz operasyonları başkanı Tuğamiral Eyal Harel, “Donanma geçen hafta sualtı savaşı, arama ve kurtarma, konvoy refakat ve yüzey muharebesi yeteneklerini uyguladığı büyük ölçekli bir tatbikat başlattı” dedi. Tuğamiral Eyal Harel, ayrıca “Bu tatbikatlar, donanmanın ortak çıkarları paylaşan yabancı filolar ile bağlantısını güçlendirmede büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.
İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi son aylarda, 2 bin megavatlık bir deniz altı elektrik kablosu ve bin 900 kilometrelik bir deniz altı doğalgaz boru hattı inşa etme planları da dahil olmak üzere, bağları güçlendirmek için bir dizi adım attı. Üç ülkenin savunma bakanları, Kasım ayında bir araya gelerek askeri işbirliğini artırma konusunda anlaştı.
FRANSA İLK KEZ KATILDI
Jerusalem Post gazetesi, dört ülkenin Doğu Akdeniz’de sergilediği savaş oyununda denizaltıların ve helikopterlerin sahne aldığını yazdı. İsrail tatbikata bir fırkateyn ve bir denizaltıyla katıldı. Tatbikatın sınırları Akdeniz’in doğusundan Ege Denizi’nin güneyindeki Girit Adası açıklarına kadar uzandı. Jerusalem Post, su altında savaş oyunu nitelemesinde bulundu. İsrail gazetesi Jerusalem Post, Yunanistan ve ABD ile sürekli tatbikat yapan Tel Aviv yönetiminin ilk kez Fransa ile birlikte bir deniz tatbikatı icra ettiğini de haberinde not etti.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklı iddiası karşısında birlik olan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi, provokasyonlarıyla gerilimi tırmandırma ve tansiyonu yükseltme konusundaki adımlarını durdurmuyor. Deniz tatbikatları, Doğu Akdeniz’den Umman Körfezi’ne ve ötesine yeni ilişkileri gözler önüne seriyor. Yeni haberlere göre, Türkiye’ye karşı oluşturulan yeni işbirliğinde Fransa başrol oynadı.
YUNAN MEDYASINDA SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI
Yunan medyası ‘ABD’liler ve Araplar Ankara’yı kızdırıyor: USS Dwight D. Eisenhower’den havalanan F-18’ler Girit semalarında’ başlıkları attı, Amerikan donanmasının Atina’yı destekleyerek Türkiye’ye açık bir mesaj verdiğini savundu.
İsrail açıklamasının hemen ardından Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından ABD, İsrail, Fransa ve Yunanistan’la birlikte tatbikat yaptığını gösteren fotoğraflar paylaştı.
Yerel medyadaki haberlerde Suda Üssü’nden 20 kadar Yunan F-16 ve F-4 savaş uçağının da aynı anda kalkış yaptığı duyuruldu. Türkiye’ye karış Doğu Akdeniz semalarında kanat kanada uçan Yunan ve ABD jetlerinin yeni fotoğrafları, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlandı.
IKE Taarruz Grubu’nda yer alan USS Monterey savaş gemisi ise Suda Üssü’ne demir attı. ABD bayrağı taşıyan USS Monterey’e askerler tarafından Yunan bayrağının da çekildiğini gösteren kareler, USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.
BÜYÜKELÇİ’DEN SKANDAL AÇIKLAMA
ABD’nin Doğu Akdeniz’de istikrar için Yunanistan’la işbirliğini artıracağı vurgulanan resmi açıklamada, tatbikatın tüm organizasyonunun Yunan deniz kuvvetleri komutanlığı tarafından yapıldığı belirtildi.
ABD’nin Yunanistan hayranı Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, iki ülkenin savunma işbirliğinin her geçen gün güçlendiğini dile getirip “Özellikle IKE Taarruz Grubu’nu Akdeniz’de görmekten gurur duyuyuyorum” dedi.
ABD SAFINI SEÇTİ
Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz’i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye’ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021’in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit’ten Selanik’e kadar neredeyse tüm Ege Denizi’ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.
Doğu Akdeniz’de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan’ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs’a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD’de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower’ı Girit’e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.
Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan’a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik’ten güneydeki Girit’e uzanıyordu. Suda Üssü’nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le birlikte gezen Pompeo’nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı. Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD’nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü’ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı.
Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, canlı yayında hava kuvvetleri için yeni savaş uçakları satın alacaklarını duyurdu. 40 yeni savaş uçağı programının 18 Rafale jetinin alınmasıyla başladığını belirten Yunan Bakan, ABD’den beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını da isteyeceklerini ilk kez resmen açıkladı. Yunan medyası, daha önce Yunanistan’a ilk F-35’lerin 2021’de gönderileceğini yazmıştı. Haberlere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan’a verecek ve jetler 25 Mart’taki törenlerde uçacaktı.
İLK DRONE’LAR NİSAN AYINDA KONUŞLANIYOR
Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’da çatışmaların kaderini değiştiren Türk SİHA’larına karşı Yunanistan Ege Denizi’ndeki İskiri Adası’na (Skyros) drone üssü kuruyor. Yunan medyası, İsrail’den kiralanan ilk insansız hava araçlarının Nisan ayında adaya konuşlanacağını duyurdu.
Yunan Silahlı Kuvvetleri için yeni bir dönemi başlatacak dronelar için geri sayımın başladığını belirten To Vima gazetesi, Heron insansız hava araçlarının üç yıllığına kiralandığını aktardı.
Yunanistan, söz konusu iki drone’la Ege Denizi’ndeki Türk hareketliliğini havadan gözetlemeyi deneyecek. To Vima, iki dronenun eklenmesiyle Yunan ordusunun sadece bir seviye değil, insansız hava araçları alanında birkaç seviye birden yükseleceğini savundu.
Atina yönetimi, Türk SİHA’larının önüne geçmek için Birleşik Arap Emirlikleri’nden SkyKnight veya İsrail’den Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemini de almak istiyor.
ABD’den Fransa’ya, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Suudi Arabistan’a, Mısır’dan İsrail’e birçok ülkeyle Türkiye karşısında işbirliğine giden Yunanistan, geçtiğimiz haftalarda Hydra savaş gemisini Birleşik Arap Emirlikleri’ne tatbikat için göndermişti. Hydra fırkateyni dönüş yolunda İsrail’in Hayfa limanına uğradı ve iki ülkenin savaş gemileri birlikte tatbikat yaptı.
ATİNA’DA TÜRKİYE DÜŞMANLARI BULUŞTU
Fransa’dan Mısır’a, ABD’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne birçok ülkeyi Doğu Akdeniz’e tatbikat için davet eden Yunanistan, 11 Şubat’ta müttefikleriyle yepyeni bir adım daha attı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn’in yanı sıra Fransa ve Güney Kıbrıs dışişleri bakanları Atina’da bir araya geldi. Atina’daki toplantıyı ‘Türkiye’nin hasımlarının buluşması’ olarak duyuran AP, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın zirveye video konferans yöntemiyle katıldığını bildirdi.
Libya’dan Suriye’ye her yerde Türkiye’nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan’la tatbikatlar yapıp Doğu Akdeniz krizinin zirveye çıktığı yaz mevsiminde Girit Adası’ndaki Suda Üssü’ne savaş uçakları göndermişti. Yunanistan’la Doğu Akdeniz’de aynı safta bulunan Mısır, Atina yönetimiyle deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. İki ülke son bir yılda birlikte birçok tatbikat gerçekleştirdi, tatbikatlara Güney Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa da katıldı.
FRANSIZ UÇAK GEMİSİ UYDUDAN GÖRÜNDÜ
Fransa’nın doğu Akdeniz’e gönderdiği uçak gemisi Charles de Gaulle ise Yunan savaş gemileriyle tatbikatlar yaptı. Uçak gemisi son olarak Kıbrıs açıklarında uydudan görüntülendi.
Görev Gücü 473 adlı Fransız filosunun komutanı Marc Aussedat’ın Yunan fırkateyni Kanaris’i deniz üzerinde ziyaret ettiği fotoğraflar da, yine Yunan Genelkurmay Başkanlığı tarafından internet sitesinde paylaşıldı.
RAFALE JETLERİ EGE’DE UÇTU
Fransa’dan altısı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, müttefikleriyle arka arkaya düzenlediği tatbikatlara ‘Skyros 2021 – İskiri 2021’le bir yenisini ekledi. Fransa’nın tatbikat için gönderdiği dört Rafale jeti, Yunan savaş uçaklarıyla birlikte Ege Denizi semalarında uçtu. Savaş uçakları Yunan medyasında sevinç çığlıkları ve Türkiye’ye meydan okuyan başlıklarla karşılandı, birçok gazeteci Fransızca Twitter mesajlarıyla Paris yönetimine teşekkür etti.
Türkiye’ye karşı Fransa’dan altısı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, ayrıca donanmanın modernize edilmesi için Paris yönetimiyle görüşüyor. Yunan medyası, Fransa’nın Belharra fırkateynlerinin satışı için Atina’ya yeşil ışık yaktığını duyurdu. Haberlere göre, Fransa silahsız dört Belharra için 3,5 milyar euroluk bir teklif sundu. Atina’nın teklifi kabul etmesi halinde silahlar ve füzelerle birlikte ödeyeceği toplam fatura ise 5 milyar euroyu bulabilir. Yunan medyası, Atina’yla fırkateyn pazarlığında olan diğer ülkelerin Almanya, ABD, İspanya, Hollanda ve İngiltere olduğunu bildiriyor.