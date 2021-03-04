Son dakika haberi: Bitlis’te askeri helikopter düştü! 11 şehidimiz var

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Son dakika haberi: Bitlis’te askeri helikopter düştü! 11 şehidimiz var

Son dakika haberi… Milli Savunma Bakanlığı Bingöl’den kalkan askeri helikopterin Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğradığını, dokuz personelin şehit olduğunu, dört personelin yaralandığını bildirdi. Yaralı iki askerin hayatını kaybetmesiyle şehit sayımız 11’e yükseldi. Bölgeden gelen son bilgiye göre 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş da şehit düştü. Türkiye’yi yasa boğan kazanın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte bölgeye hareket etti.

MSB’den yapılan açıklamada, helikopterin Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere bugün 13.35’te kalktığı belirtildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterle irtibatın 14.25’te kesildiği aktarılırken, bölgede derhal İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama-kurtarma çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ ŞEHİT OLDU

MSB açıklamasında, helikopterin kaza kırıma uğradığı ve dokuz askerin şehit olduğu, 4 askerin ise yaralandığı duyuruldu.

Helikopterde şehit olan dokuz asker arasında 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da bulunduğu açıklandı.

ŞEHİT SAYIMIZ 11’E YÜKSELDİ

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre yaralı askerlerden ikisinin yaşamını yitirmesiyle şehit sayımız 11’e çıktı.

BÖLGEYE İLK GİDENLER ANLATTI

Kaza yerine ilk ulaşan köylülerden Davut Bikeç, bölgede iki gündür yoğun kar yağışı ve kaza anında sis olduğunu belirtti. Yaralılara ilk müdahaleyi yaptığını belirten Bikeç, şunları söyledi:

* Olay takriben 14.30 sıralarında oldu. Biz farkına varamadık, motor sesi gibi, sanki motor arızası gibi helikopterden bir ses geliyordu. Sonra çocuklarım, ’Baba galiba helikopter düşmüş’ dedi. Hemen olay yerine intikal ettik.

* Gittiğimizde şehitlerimiz vardı. Dört kişi sağdı. Hemen iki kişiye yöneldim ben ikisi yan yana duruyordu. Birisinin ağzında kar vardı. Karı temizledim, nefes alması için. ‘İyi misin ağabey?’ dedim. Biraz nefes aldı ardından ‘İyiyim’ dedi. Ondan sonra öbür askere yöneldim. Üzerimdeki ceketi çıkarıp, onun üzerine attım. Birisinin kolu sıkışmıştı, kolunu çıkardım. Üzgünüz, keşke olmasaydı.”

BAKANLAR SOYLU VE AKAR OLAY YERİNE GİDİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar ile helikopter kazasının yaşandığı bölgeye hareket etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da Tatvan’a gittiği bildirildi.

‘OLAY TEKNİK ARIZA KAYNAKLI’

CNN Türk canlı yayınında konuşan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eray Güçlüer olayla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

* Pilot bu arızayı anladı ve iniş yapmaya çalışırken normale göre iyi bir iniş yaptığını görüyoruz. Ama insanlar için bu iniş olumsuz. 2 yaralı askerin kurtarılmasının nedeni iniş hızının yere yaklaşırken düşmüş olması. Bu da tabii olayın tamamen teknik bir arıza nedeniyle göstermesinden kaynaklı. Fikir yürütülüyor.

* Son derece gelişmiş bir helikopter, TSK ihtiyaç duymuş, Bingöl’den Tatvan’a intikal gerçekleştiriyor. Bu helikopter üst derece teknolojiye sahiptir. Helikopterlerin kabiliyetleri çok yüksektir ama bir o kadar da çok risklidir. TSK bu helikopterlerin bakımlarını çok iyi yapmaktadır. Çok yüksek coğrafya, dar vadiler dik yamaçlara sahip bir arazi. 3 bin rakıma çıkıldığında rüzgarın da etkisiyle -30’a düşebiliyor. Bir anlık bir hususla bu tarz arızalarla karşılaşılabiliyor.

BİLGİ NOTU

CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş helikopterle ilgili şu bilgileri aktardı:

“10’dan fazla ülkede aktif kullanılıyor. Türkiye’de 1996’dan bu yana TSK’nın hizmetinde. Oldukça yaygın kullanılan bir helikopter. Tam yüklü olarak 9 ton ağırlıkla kalkış yapabiliyor. İki pilot, bir uçuş teknisyeni olmak üzere 21 personel taşıyabiliyor. Yaklaşık 570 km menzile sahip. 250 kilometre hıza ulaşabiliyor.”

‘MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bingöl’den Tatvan’a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; şehit olan 9 vatan evladımıza Allah’tan rahmet, yaralanan 4 askerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bingöl’den Tatvan’a doğru havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kahraman askerimizin şehadet haberi yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bitlis Tatvan’da, helikopterin düşmesi sonucu Şehit düşen askerlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bingöl’den Tatvan’a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; 9 vatan evladımız şehit olurken 4 askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bingöl’den Tatvan’a giderken elim bir helikopter kazası sonucu şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Yüreğimiz Bitlis’ten gelen acı haberle yandı. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Bitlis’ten gelen helikopter kazası haberi yüreklerimizi dağladı. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bitlis’te düşen askeri helikopterde şehit olan 9 Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, kahraman şehitlerimizin kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı 4 askerimize de Rabbim tez zamanda şifa versin. Milletimizin başı sağ olsun.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Askeri helikopterimizin Tatvan’da düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

‘İÇİMİZ YANDI’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bitlis’ten gelen acı haberle içimiz yandı. Helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bingöl’den Tatvan’a giden askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Yüreğimiz yandı, acımız çok büyük. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bitlis’ten Tatvan’a giden askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 9 kahraman askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Milletimizin ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.

‘VATAN SAĞ OLSUN’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bingöl’den Tatvan’a gitmek için bugün öğleden sonra kalkış yapan Kara Kuvvetleri’ne ait askeri bir helikopter bir müddet sonra kaza kırıma uğramıştır. Üzülerek ifade etmeliyim ki, 8’inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş’la birlikte dokuz kahramanımız şehit olmuştur. Söz konusu kaza kırımda dört kahramanımız da yaralanmıştır. Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadisede şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan kahramanlarımıza şifalar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri de birlik ve kardeşlikle aşacağız. Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, şehitlerimizin ailelerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim’den niyazım, sabır ve metanetimizi arttırması, böylesi felaketlerden milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korumasıdır. Vatan sağ olsun.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bitlis’ten gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Bitlis Tatvan’da askerî helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman evlatlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun…