Son dakika – Fenerbahçe’de Ozan Tufan’dan hakem Hüseyin Göçek’e olay tepki! Canlı yayına yansıdı…

En erken golünü atttı

OPTA verilerine göre Halil Akbunar, bu sezon Göztepe’nin Süper Lig’deki en erken golünü Fenerbahçe karşısında kaydetti.

Fenerbahçe penaltı bekledi

Fenerbahçe’de 14. dakikada ceza sahasında yerde kalan Osayi-Samuel penaltı bekledi. Hüseyin Göçek, Göztepe lehine faul kararı verdi.

Sosa yakın mesafeden kaçırdı

38. dakikada frikikte kaleci İrfan Can boşa çıktı, Thiam indirdi, Szalai net gol pozisyonunda topu ıskaladı. 43. dakikada ise Jose Sosa’nın yakın mesafeden şutunu İrfan Can kurtardı.

Eda Erdem Dündar’a plaket

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar’a plaket takdim edildi. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından ‘Tarihin En İyi 100 Oyuncusu’ listesine seçilen 33 yaşındaki milli voleybolcuya plaketini, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt verdi.

Zemin çalışması

Fenerbahçede Ülker Stadyumu’nda yoğun maç temposunu kaldıramayan zemin için düzeltme çalışmaları yapılıyor. Deformasyona uğrayan zemin için yoğun bir çalışma uygulanırken sanal güneş ışığı ile zemin belli ölçüde toparlanmıştı son olarak ise özel bir kum serilerek zemine bir hamle daha yapıldı.

Göztepe’de 3 eksik

Göztepe’de 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı takımda sol diz iç yan bağında zorlanma tespit edilen Berkan Emir, sağ kalça adalesinde gerilme ve ödem bulunan Peter Zulj ile sağ uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edilen Lamine Gassama karşılaşmada forma giyemedi. Teknik direktör Ünal Karaman, son oynadıkları maçın ilk 11’ine göre bu oyuncuların yerine Murat Paluli, Dzenan Burekovic ve Fousseni Diabate’ye şans verdi.

Pelkas yedek

Fenerbahçe’nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, Göztepe maçında yedek soyundu. Sarı lacivertli ekipte sakatlığı sebebiyle 4 haftadır forma giyemeyen Pelkas, Göztepe maçı ile takıma dahil oldu. Teknik direktör Erol Bulutun Göztepe maçı kadrosuna dahil ettiği Pelkas, yedekler arasında yer aldı. Fenerbahçe’de yedekler arasında ise Harun Tekin, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül yer aldı.