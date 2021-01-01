Son dakika – Fenerbahçe’de Ozan Tufan’dan hakem Hüseyin Göçek’e olay tepki! Canlı yayına yansıdı…
Son dakika – Fenerbahçe’de Ozan Tufan’dan hakem Hüseyin Göçek’e olay tepki! Canlı yayına yansıdı…
Süper Lig’de Fenerbahçe evinde Göztepe’yi konuk etti. Fenerbahçe’de Erol Bulut bir önceki maça göre kadroda değişiklik yapmadı. Sarı-lacivertli takımda Ozan Tufan’dan hakem Hüseyin Göçek’e tepki geldi. Fenerbahçe mücadeleyi 1-0 kaybetti.
Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe’yi konuk eden Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, oynadıkları son maça göre ilk 11’de değişiklik yapmadı. Erol Bulut, geçen hafta Fatih Karagümrük’ü 2-1 yendikleri maçın ilk 11’ini Göztepe karşısında da sahaya sürdü. Sarı-lacivertli takım, maça Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia ve Thiam ile başladı.
Fenerbahçe’de 5 eksik
Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli gerekçelerle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Kırmızı kart cezalısı Mauricio Lemos’un yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Filip Novak ve Diego Perotti 21 kişilik kadroya alınmadı.
Altay geçit vermedi
8. dakikada İlk net gol pozisyonu Göztepe’den geldi. Fenerbahçe’de Szalai topa müdahale etmek istedi ama top Göztepeli Ndiaye’nin önüne düştü. Altay Bayındır kurtardı.
Altay ceza sahası dışında Halil’i durdurmak istedi
9. dakikada Göztepe yarı sahasından hızla kontraya kaçan Halil’e uzatılan top için Altay kalesinden çıktı ve ceza sahası dışında Halil’i durdurmak istedi, Halil çalım atıp topu sola açtı, ceza sahasına girip boş kaleye topu ağlara gönderdi.
Ozan Tufan’dan hakeme tepki
İlk yarının son dakikalarında Ozan Tufan’dan hakem Hüseyin Göçek’e tepki gösterdi. Ozan Tufan “Mahvediyorsun bizi ya!” sözleri canlı yayına yansıdı.
En erken golünü atttı
OPTA verilerine göre Halil Akbunar, bu sezon Göztepe’nin Süper Lig’deki en erken golünü Fenerbahçe karşısında kaydetti.
Fenerbahçe penaltı bekledi
Fenerbahçe’de 14. dakikada ceza sahasında yerde kalan Osayi-Samuel penaltı bekledi. Hüseyin Göçek, Göztepe lehine faul kararı verdi.
Sosa yakın mesafeden kaçırdı
38. dakikada frikikte kaleci İrfan Can boşa çıktı, Thiam indirdi, Szalai net gol pozisyonunda topu ıskaladı. 43. dakikada ise Jose Sosa’nın yakın mesafeden şutunu İrfan Can kurtardı.
Eda Erdem Dündar’a plaket
Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar’a plaket takdim edildi. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından ‘Tarihin En İyi 100 Oyuncusu’ listesine seçilen 33 yaşındaki milli voleybolcuya plaketini, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt verdi.
Zemin çalışması
Fenerbahçede Ülker Stadyumu’nda yoğun maç temposunu kaldıramayan zemin için düzeltme çalışmaları yapılıyor. Deformasyona uğrayan zemin için yoğun bir çalışma uygulanırken sanal güneş ışığı ile zemin belli ölçüde toparlanmıştı son olarak ise özel bir kum serilerek zemine bir hamle daha yapıldı.
Göztepe’de 3 eksik
Göztepe’de 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı takımda sol diz iç yan bağında zorlanma tespit edilen Berkan Emir, sağ kalça adalesinde gerilme ve ödem bulunan Peter Zulj ile sağ uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edilen Lamine Gassama karşılaşmada forma giyemedi. Teknik direktör Ünal Karaman, son oynadıkları maçın ilk 11’ine göre bu oyuncuların yerine Murat Paluli, Dzenan Burekovic ve Fousseni Diabate’ye şans verdi.
Pelkas yedek
Fenerbahçe’nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, Göztepe maçında yedek soyundu. Sarı lacivertli ekipte sakatlığı sebebiyle 4 haftadır forma giyemeyen Pelkas, Göztepe maçı ile takıma dahil oldu. Teknik direktör Erol Bulutun Göztepe maçı kadrosuna dahil ettiği Pelkas, yedekler arasında yer aldı. Fenerbahçe’de yedekler arasında ise Harun Tekin, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül yer aldı.