Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Berat Albayrak ve Merkez Bankası cevabı

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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Berat Albayrak ve Merkez Bankası cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Erdoğan konuşmasının ardından buradan Hakkari ve Nevşehir il kongrelerine canlı bağlantı kurdu. Erdoğan konuşmasında Berat Albayrak’a yönelik iddialara cevap verirken ‘Son zamanlarda CHP ve şürekâsının Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak’ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor’ dedi. Merkez Bankası rezervleri hakkındaki iddialarda cevap veren Erdoğan ‘Ne dövizin buharlaşması ne haksız kazanç söz konusudur. Bu döviz işlemleri sayesinde ülkemiz uluslararası alanda, hedeflerine bağlı kalmayı başardı’ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz Cudi’de varız, biz Gabar’da varız, biz Tendürek’te varız, biz Bestler Dereler’de varız. Nerede, hangi inde terörist varsa, o inde biz de varız.” dedi.

Erdoğan, partisinin Gürsel Aksel Stadı’nda düzenlenen AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

Hakkari ve Nevşehir il kongrelerine de canlı bağlantının yapıldığı kongrede konuşan Erdoğan, İzmir’in, bir dirilişin ve 2023’ün müjdesini verdiğini belirtti.

Erdoğan, bugünkü kongrelerini, Anadolu’nun en batısındaki İzmir’den, ortasındaki Nevşehir’e ve en doğusundaki Hakkari’ye uzanan bir hatta, Türkiye’nin tüm güzelliklerini birlikte kucaklayarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

“İzmir de bizimdir, Nevşehir de bizimdir, Hakkari de bizimdir” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin bu büyük zenginliğini hazmedemeyenler, milletimizi parçalamak, ülkemizi bölmek için Haçlı Seferleri’nden Sevr’e kadar her dönemde bizimle uğraşmışlardır. Aynı kirli zihniyet bugün de birliğimize, beraberliğimize, kardeşlerimize saldırmayı sürdürüyor. Bu saldırı kimi zaman geçtiğimiz yüzyılın ilk çeyreğinde olduğu gibi ordularıyla doğrudan topraklarımızı işgal girişimi olarak tezahür etmiştir. İstiklal Marşı’mızda ne diyor? ‘Garb’ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma, Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.’ İzmir’in işgali ile başlayan Anadolu’da bizi esir almak, hatta mümkün olursa topyekun tasfiye etme hevesi, yine İzmir Körfezi’nin sularında hüsranla nihayet bulmuştur. İstiklal Harbi’mizle Sevr’i paçavraya çeviren milletimiz, yeni devleti Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak, Anadolu’daki 1000 yıllık varlığını perçinlemiştir.

“TERÖR, ARAÇLARIN EN ACIMASIZI, EN KANLISI, EN ZALİMİDİR”

Ordularıyla bu aziz vatanı işgal edemeyeceklerini görenlerin, sinsi yöntemlerle yeni araçlar devreye soktuğuna dikkati çeken Erdoğan, “Terör, işte bu araçların en acımasızı, en kanlısı, en zalimidir. Hakkari, terörün acısını en çok çeken illerimizden biridir. İzmir’de, ülkemizin pek çok vilayetinde olduğu gibi terör saldırıları sebebiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizden göç edip gelen çok sayıda vatandaşlarımız yaşıyor.” diye konuştu.

Erdoğan, bugün göçle ilgili uluslararası bir konferansı İzmir’de yapacaklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“PKK terör örgütünün ahlaksız ve vicdansız yüzünü en iyi onlar bilir. Dünyanın hiçbir yerinde terörü, terör örgütlerini savunan, onların siyasi uzantılarını destekleyen aydınlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler göremezsiniz. Ancak ülkemizde maalesef böyle kirli bir zihniyet hep olagelmiştir, bugün de vardır. Terör örgütü yaklaşık 40 yıldır anne karnındaki çocuktan kundaktaki bebeğe, okula giden öğrenciden evladının üzerine kapanan annelere, ninelere, aksakallı ihtiyarlara kadar herkesi katlediyor. Şimdi buradan sesleniyorum, ey CHP, ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı? Diyarbakır’daki o terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi? Orada neler oluyor, haberin var mı? Onurlu bir duruş sergileyerek terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin, her masumun katlinde vebali bulunuyor. Senin de vebalin var.”

“ORALARI ONLARA MEZAR ETTİK”

Terör örgütlerinin ve Türkiye üzerinde hesabı olan karanlık güçlerin değirmenine su taşıyanlarla değil, kendi devletinin arkasında dağ gibi duranlarla yol yürüdüklerini vurgulayan Erdoğan, “Biz Cudi’de varız, biz Gabar’da varız, biz Tendürek’te varız, biz Bestler Dereler’de varız. Nerede, hangi inde terörist varsa, o inde biz de varız. Oraları onlara mezar ettik. Ve onbinlerle anılan teröristler şimdi yüzlerle anılıyor. Nereden nereye…” ifadesini kullandı.

“Buradan milletime sesleniyorum, sizleri, bu kutlu saflarda görmek istiyoruz.” diyen Erdoğan, gençlerin “AK gençlik seninle gurur duyuyor” sloganları üzerine, “Biz de sizlerle gurur duyuyoruz, sizlerle iftihar ediyoruz. Sizler elinde silahla dolaşan bir gençlik değil, bilgisayarıyla dolaşan bir gençliksiniz. Sizler, kitapların arasında geleceği hazırlayan bir gençliksiniz. Aynı şekilde hanım kardeşlerimi de böyle görüyorum. Tebrik ediyorum, alkışlıyorum.” karşılığını verdi.

‘BERAT ALBAYRAK VE ŞAHSIMI HEDEF ALAN BİR KAMPANYA YÜRÜTÜYORLAR’

“Son zamanlarda CHP ve şürekası, Hazine ve Maliye eski bakanımız Berat Albayrak’ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor.” diyen Erdoğan, ülkenin ve milletin hayrına en küçük sözlerine ve duruşlarına şahit olmadıkları CHP yöneticilerinin hezeyanlarıyla uğraşmayı zül addettikleri için önce bu kampanyayı görmezden geldiklerini belirtti.

Bu iş siyaset boyutunu aşıp, bir insan olarak sahip oldukları temel haklara ve özgürlüklere, özellikle de aileye saldırı boyutuna varınca bu kampanyayı yürütenlere ağızlarının payını vermenin üzerlerine vacip olduğunu ifade eden Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bu şehrin milletvekili sıfatıyla Meclis’te yer almasını, “İzmir’in en büyük talihsizliği” olarak değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu’na cevapları İzmir’den vermenin daha doğru olacağına inandığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böylece İzmirli kardeşlerimiz, bu zatın gerçek yüzünü doğrudan görme imkanına kavuşacaklardır. Bu zat, bugüne kadar belgeleriyle, mahkeme kararlarıyla, şahitleriyle yüzüne vurduğumuz onca yalanına, iftirasına, bühtanına rağmen sürekli aynı şeyleri söylemeyi sürdürerek asıl niyetini ortaya koymuştur. Önüne hangi hakikatler konursa konsun, kendisine önceden ezberletilen, bilmiyoruz ama belki de dayatılan çerçeveye sadık kalarak aynı şeyleri sürekli tekrarlayıp duruyor. Öyle ki geçen grup toplantısının hemen öncesinde kendisine gittiler. ‘Başkanım, ne dersiniz’ dediler. ‘İsabetli olur’ dedim. İçişleri Bakanım ile Savunma Bakanımı gerek CHP Genel Başkanı’na gerekse İYİ Parti Genel Başkanı’na gönderdim. Gitsinler, bu katliamla ilgili kendilerini bilgilendirsinler istedim. Bakanlarım bunu bana söyleyince ben de bu CHP’nin başındakini adam zannettim, gitsinler, anlatsınlar dedim. Hani diyor ya ‘Haberimiz yok’. İşte asıl kaynağından, bizzat gitsinler anlatsınlar istedim.”

“BU İKİ ARKADAŞIMA EDEP DIŞI HER ŞEYİ YAPTILAR”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ziyaretleri gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, bakanlara, “belgeleriyle bilgileriyle hangi soyu sorarlarsa sorsunlar cevaplayın” dediğini aktardı.

“İkili görüşmelerden sonra, bunlar yapıldığı halde daha sonra Meclis’te maalesef tamamıyla sınırı aşan bir yapıyla bu iki arkadaşıma edep dışı her şeyi yaptılar.” ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

“İşte onun için biz diyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin başında siyasetin kendi mecrasında oraya gelmiş genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunmaktadır. Yanındakiler de o projenin diğer başlıklarıdır, yandaşlarıdır. Nitekim Gara Operasyonu’nun milletimizde yol açtığı öfkeyi, PKK’nın üzerinden uzaklaştırmak, uluslararası alanda PKK’nın güç durumda kalmasını engellemek için akla ziyan yollara başvurması, bu tespiti bir kez daha doğruluyor. Berat Bey ile ve onun üzerinden şahsımızla ilgili kampanyaya hız verilmesinin amaçlarından biri de budur. Dertlerinin ülke ve millet olmadığını, hakikatleri bin defa dinleseler de yine kafalarındaki senaryoyu, kendilerine tevdi edilen misyonun gereğini yerine getirmeyi sürdüreceklerini elbette biliyoruz.”

“BU MÜCADELENİN EKONOMİK BOYUTUNUN EN ÖN SAFINDA BERAT BEY YER ALMIŞTIR”

Erdoğan, millete ve İzmir’e olan saygıları gereği, son 7-8 yıldır ülkenin diğer alanlarla birlikte ekonomide yaşadığı saldırıları ve buna karşı verdikleri mücadeleyi özetle anlatmak istediğini söyledi.

Anlatacaklarını özellikle gençlerin çok iyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Vicdan ve izan sahibi herkes teslim edecektir ki bu mücadelenin ekonomik boyutunun en ön safında Berat Bey yer almıştır. Berat Bey’in önce enerjide, ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği, ‘damat’ sıfatının, bu alanlardaki birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi diye düşünüyorum. Türkiye’nin son dönemde enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Berat Bey’in bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji ve yaptığı hazırlıklar bulunuyor. Karadeniz’deki doğal gaz rezervinin keşfini yapan sismik araştırma ve derin sondaj gemilerimizin alınmasıyla başlanmasından, madencilik alanındaki açılımlara kadar ülkemizin pek çok yeni kazanımının altında Berat Bey’in imzası var. İki sismik araştırma, 3 sondaj gemisi ve şimdi bir tane daha geliyor. Bunların fiyatlarına baktığınız zaman adeta bir otomobil fiyatı gibi. Bu nedir bu? Bunun adı finansı, parayı yönetmektir. Bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar.”

Daha önce bazı firmalara Karadeniz’de araştırma görevi verdiklerini hatırlatan Erdoğan, “Üstelik para vererek değil. Gelecekler, bulurlarsa bulduklarının yarısını bize verecekler. Yaptıkları harcamalar miktarınca parayla cebimizden bir kuruş çıkmadan attık adımı ama şimdi baktık ki çok çok ucuza bu gemileri alabiliyoruz ve biz bu gemileri aldık. Şimdi bizim 5 gemimiz var, altıncı da geliyor. Türkiye ekonomisini daha da güçlü kılmak için pek çok alanda tarihi öneme sahip uygulamaları da Berat Bey’in Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde hayata geçirdik.” diye konuştu.

MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVLERİ

Şu anda merkez Bankası’nın döviz rezervi sıfırlandı. Diyorlar. Hatta daha da ileri gittiler sıfırlandı dediler. Göreve geldiğimizde 23.5 milyar dolar döviz rezervi vardı Merkez Bankası’nın şimdi 95 miyar dolar rezervimiz var. Ama bir rakam daha söyleyeceğim. Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervi 132 milyar dolara çıktı ondan sonra bir düşüşle 95’e indik. Biz yeniden 132’ye de çıkarız, 200’e de çıkarız. Çünkü biz bu işi biliyoruz.

Biz bunların kendilerini en kritik konularda bilgilendirdiğimizde ne yaptıklarını da biliyoruz. Kafası karışmış olabilecek vatandaşlarımız için döviz rezervi konusuna açıklık getirmek istiyorum. Salgınla birlikte uluslararası alanda ortaya çıkan finansal dalgalanmalara karşı tedbir geliştirmesi gerekiyordu. Planlı ve kontrollü döviz işlemleri yapıldı. Bu işlemlerin tamamı piyasa kuralları çerçevesindedir ve hukuka uygundur. Ne dövizin buharlaşması ne haksız kazanç söz konusudur. Bu döviz işlemleri sayesinde ülkemiz uluslararası alanda, hedeflerine bağlı kalmayı başardı.

Bizim akıl hocamız batı değil. CHP’nin akıl hocaları orada bizim akıl hocalarımız kendi içimizde.

Biz kendi işimizi kendimiz görürüz ve bu adımları da böyle attık ve şu anda 95 milyar dolar döviz rezervimiz var.

Berat Bey de tabi yargı önünde bugün itibarıyla hakkını arayacaktır.

Küresel tedarik zincirlerinin ciddi yaralar aldığı, üretimden istihdama küresel ekonominin her alanda daraldığı bu dönemde de Berat Bey’in sorumluluğunda aldığımız hızlı ve etkin tedbirlerle ülkemizin süreci en az zararla geçirmesini sağladık

Ekonomik saldırı altında olan Türkiye’nin salgınla birlikte uluslararası dalgalanmaya karşın tedbir alması gerekiyordu.

CHP’nin bu izahlara rağmen aynı şeyleri aynı teraneyi sürdüreceğinden şüphemiz yok. Bizim muhatabımız millettir. Sözümüz de milletedir. Tayyip Erdoğan’a ailesine çalışma arkadaşlarına saldırarak bizi hedeften uzaklaştırabileceklerini sananlara diyoruz ki size buradan ekmek çıkmaz gidin başka kapıya.

Eğer milletten size iktidar yolunu açmasını istiyorsanız. Bizimler vizyonda, projede, yatırımda, icraatta yarışın.

Eğer bu iddiaları kağıt üzerinde bile projelendiremiyorsanız çekilin bu ülkenin önünden bıktık sizden, bıktık. Dikili bir taşınız yok ya. İnanın sorun bunlara büyükşehirlerde su problemini aşmak kimin görevidir. İnanın Kılıçdaroğlu’nun bundan bile haberi yoktur. Su Allah’ın nimeti vereceksin. Ve biz İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin suyunu DSİ kanalıyla biz verdik. Büyükşehir yapamadı bunu biz dedik ki her ne kadar İzmir bize oy vermiyorsa yapalım bunu işte bizim anlayışımız bu.

Biz hedefte projede kendimizle yarışmayı sürdüreceğiz demektir.

Şimdi Havaalanından gelirken Karabağlar’ın halini gördük. Eşime onu söyledim. Bu güzel İzmir’e böyle bir yapılanma yakışıyor mu? Bu gecekonduları bu kaçak yapıları niçin ele alıp da düzenlemiyorsunuz. Yapmazlar, yapamazlar çünkü bunlar bizim gibi dertli değil. Türkiye’nin en güzel şehri belediye hizmetlerinde ilk 10’a bile giremiyorsa durup düşünmek lazım.

Daha geçenlerde İzmir’de her tarafı sular bastı mı? Benim milletim ekranda bir hanımefendi Bay Kemal’e 35 yıldır burayı siz yönetiyorsunuz 35 yıldır burayı siz yönettiğiniz halde bu alt yapı neden yapılmadı diye soruyor.

Bugün salgından teröre kadar pek çok sıkıntıya karşı dimdik ayaktaysak geçtiğimiz 18 yılın kazanımlarına borçluyuz.

Deprem konutlarını yıl sonuna kadar bitiriyoruz.

Üretimin durduğu, Kandil’e devletin verdiği paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı yerlere bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceğiz.

PKK’lı teröristlerin hakkını savunmak için dünyayı ayağa kaldırmayı bilirler, FETÖ’cülere destek vermek için yürümeyi de bilirler. İş ülkenin ve milletin hakkını savunmaya gelince de bizim işimiz karşı çıkmak bunu kendi söylüyor.

Halbuki dünyanın neresine giderseniz gidin milli konularda siyaset tek yürek tek bilek olarak hareket eder. Muhalefetin kendi çıkarları için böyle saldırdığı görüntüye Türkiye’den başka hiçbir yerde karşılaşmazsanız.

Ülkemizi güçlü yapma hedefimizi hayata geçirene kadar bize durmak duraksamak yok.

Bir başka güzel haberi de daha sizlerle paylaşmak istiyorum. AK Parti genel merkez gençlik kollarımızın 15 Mart’ta yapılacak 6. Olağan Büyük Kongresi’nde Başkanlığı’na İzmir Gençlik Kolları Başkanımız Eyüp Kadri İnan kardeşimizi aday gösteriyoruz. Kendisi lise yıllarından beri çekirdekten yetişme bir kardeşimizdir.