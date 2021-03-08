Son dakika: Beklenen rapor açıklandı! Bitlis’teki helikopter neden düştü?

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Son dakika: Beklenen rapor açıklandı! Bitlis’teki helikopter neden düştü?

Gelen son dakika haberine göre, Bitlis Tatvan’da 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili, Kaza Kırım Ekibi raporu tamamladı. Helikopterin, ani değişen hava koşulları ile bulut içine girdiği, bunun üzerine pilotların geri dönüş kararı aldığı ancak saat 14:41’de kazanın yaşandığı tespit edildi. Helikopterin düşme nedeni “oryantasyon kaybı” olarak açıklanırken, bulutun içinde kalması sonucu helikopterin bir anda görüş şartlarını kaybettiği ve olduğu yere düştüğü, herhangi bir tepeye ya da kara parçasına çarpmadığına dikkat çekildi.

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı’nda, güncel konulara ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Bitlis’te 4 Mart günü düşen ve 11 askerin şehit olduğu askeri helikopter kazasıyla ilgili, gazetecilere ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Kara Havacılık Komutanlığı’ndan Kaza Kırım Ekibi de toplantıda hazır bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yapılan bilgilendirmede, şu ayrıntılar paylaşıldı:

Helikopterdeki ses kayıt cihazı dinlendi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza-Kırım Ekibi 5 Mart 2021 tarihinde bölgeye intikal etmiş ve olay yerindeki çalışmalarını tamamlamıştır. Kaza kırım ekibi tarafından; ilgili Komutanlık ve birimlerle yapılan çeşitli görüşmelerden, olay yerinde yapılan incelemelerden, yine olay yerinde bulunan ses veri kayıt cihazının dinlenmesi-çözümlenmesinden elde edilen bilgiler ışığında, söz konusu kazanın oluşu ile ilgili bir kanaate varılmıştır.

Olumsuz hava koşullarından uçuş rotası değişti

8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş tarafından, Kolordu Komutanlığı birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere 4 Mart 2021 tarihinde, Elazığ-Erciş-Tatvan-Muş-Bingöl-Elazığ güzergahında bir idari denetleme programı planlanmıştır.