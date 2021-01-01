HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Son dakika… Bakan Akar’dan Gara mesajı: Terör örgütü büyük darbe aldı, panik içindeler

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Son dakika… Bakan Akar’dan Gara mesajı: Terör örgütü büyük darbe aldı, panik içindeler
19 views
19 Şubat 2021 - 10:41
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Son dakika… Bakan Akar’dan Gara mesajı: Terör örgütü büyük darbe aldı, panik içindeler

 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ”PKK kendini hiçbir yerde güvende hissetmeyecek. Terör örgütü büyük darbe aldı, panik içinde olduklarını biliyoruz” dedi.

Son dakika... Bakan Akar'dan Gara mesajı: Terör örgütü büyük darbe aldı, panik içindeler ile ilgili görsel sonucu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir Foça’da 2’nci Korvet Filotillası Komodorluğu Sancak Tevcih Töreni’nde konuştu.

Bakan Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı’yla Gara’da teröristlere ağır bir darbe vurulduğu belirterek, şu ifadelere yer verdi:
“PKK terör örgütünün kaçacak bir yeri kalmadığını bunun sözde yöneticileri çok iyi anladılar ve bunların inleri başlarına yıkıldı. 4’ü sözde üst düzey 53 terörist etkisiz hale getirildi. PKK’nın sözde üst düzey yönetiminde ciddi panik ve endişe olduğu örgütün hareket kabiliyetinin ciddi şekilde sınırlandığı da gelen bilgiler arasında yer almaktadır. Harekat sonrası terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarattan teröristlerin büyük bir darbe aldıklarını ve panik içinde olduklarını da öğreniyoruz. Teröristler bundan sonra kendilerini hiç bir yerde güvenli hissedemeyecekler.”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
17-25 Aralık’tan sonra vermiş! Melih Gökçek’ten FETÖ’cü kanallara reklam ödemesi!17-25 Aralık’tan sonra vermiş! Melih Gökçek’ten FETÖ’cü kanallara reklam ödemesi!
Son Dakika Haberler: Bakanlık açıkladı! İstihdam, kira ve faiz desteği verilecekSon Dakika Haberler: Bakanlık açıkladı! İstihdam, kira ve faiz desteği verilecek
Medya Ombudsmanı Bildirici: Saray Onaylı Ekrana Çıkmayacaklar Listesi VarMedya Ombudsmanı Bildirici: Saray Onaylı Ekrana Çıkmayacaklar Listesi Var
Kanal D Ana Haber’de Demirtaş ve Kavala’nın Görüntüleri Buzlandı Kanal D Ana Haber Bülteninde Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın görüntüleri buzlandı.Kanal D Ana Haber’de Demirtaş ve Kavala’nın Görüntüleri Buzlandı Kanal D Ana Haber Bülteninde Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın görüntüleri buzlandı.
Joe Biden, Prens Selman’ın ipini çekti!Joe Biden, Prens Selman’ın ipini çekti!
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NASA Kaşifi Kızıl Gezegen Mars’a İndi: İşte O Görüntüler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Basın Kartlı Gazetecilerin Sayısı Son 2 Yılda Azaldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gara Harekatından MİT’in Son Anda mı Haberi Oldu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
17-25 Aralık’tan sonra vermiş! Melih Gökçek’ten FETÖ’cü kanallara reklam ödemesi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika Haberler: Hangi illerde yasaklar kalkacak? İşte en riskli şehir…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beklenen İstanbul depreminde kaç bina hasar görecek?”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Corona virüse yakalanan Deniz Akkaya hastaneye kaldırıldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika Haberler: Bakanlık açıkladı! İstihdam, kira ve faiz desteği verilecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Bakan Akar’dan Gara mesajı: Terör örgütü büyük darbe aldı, panik içindeler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bella Thorne Müstehcen Klibi İle Tartışma Yarattı
SON DAKİKA HABERLERİ
Kayıp uçak MH370’e ne oldu?Şubat 10, 2021-10:39 am
Son Dakika… Çığrından çıktılar! ‘Türkiye S-400’leri kopyalıyor’Şubat 10, 2021-9:37 am
İmamoğlu’nun 2023 mesajı tartışma yaratacak: Cumhurbaşkanı’nı değiştiririzŞubat 10, 2021-7:48 am
Priyanka Chopra: Göğüs estetiği yaptırmamı istediŞubat 10, 2021-7:05 am
Eriyen buzulların arkasında gizlenen 3 olası felaketŞubat 10, 2021-6:26 am
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı’ndan flaş karar! Süre 10 güne çıkarıldıŞubat 9, 2021-1:18 pm
İstanbul’da beklenen kar yağışına ilişkin peş peşe uyarılar… ‘Son yılların en soğuk ve karlı günleri…’Şubat 9, 2021-1:04 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.