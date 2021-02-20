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Son dakika: Avustralya Açık’ta şampiyon Naomi Osaka!

Son dakika: Avustralya Açık’ta şampiyon Naomi Osaka!
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20 Şubat 2021 - 11:10
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Son dakika: Avustralya Açık’ta şampiyon Naomi Osaka!

 

Son dakika: Avustralya Açık'ta şampiyon Naomi Osaka!

 

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde ABD’li Jennifer Brady’yi 6-4, 6-3’lük setler sonucu 2-0 yenen Japon Naomi Osaka şampiyonluğa ulaştı.

Rod Laver Arena’da kısıtlı sayıda seyirci önünde oynanan Avustralya Açık tek kadınlar finalinde dünya 3 numarası Naomi Osaka, dünya 24 numarası ABD’li rakibi Jennifer Brady’yi 6-4, 6-4’lük setler sonucu 2-0 yendi ve şampiyonluğa ulaştı.

23 yaşındaki Naomi Osaka, Avustralya Açık’ta ikinci, toplamda ise 4. grand slam zaferini kazandı. Osaka diğer iki grand slam şampiyonluğunu ABD Açık’ta almıştı.

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Osaka, açık dönemde (1968’den itibaren) Monica Seles’ten sonra çıktığı ilk 4 grand slam finalinden de şampiyonlukla ayrılan ikinci kadın tenisçi olarak kayıtlara geçti. Seles, 1990 ile 1992 yılları arasında oynadığı ilk 6 grand slam finalini de kazanmıştı.

Osaka ayrıca 2,75 milyon Avustralya doları (yaklaşık 15 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

Hürriyet

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