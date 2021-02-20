Son dakika: Avustralya Açık’ta şampiyon Naomi Osaka!

Rod Laver Arena’da kısıtlı sayıda seyirci önünde oynanan Avustralya Açık tek kadınlar finalinde dünya 3 numarası Naomi Osaka, dünya 24 numarası ABD’li rakibi Jennifer Brady’yi 6-4, 6-4’lük setler sonucu 2-0 yendi ve şampiyonluğa ulaştı.

23 yaşındaki Naomi Osaka, Avustralya Açık’ta ikinci, toplamda ise 4. grand slam zaferini kazandı. Osaka diğer iki grand slam şampiyonluğunu ABD Açık’ta almıştı.

29 yıl sonra ilki başardı!

Osaka, açık dönemde (1968’den itibaren) Monica Seles’ten sonra çıktığı ilk 4 grand slam finalinden de şampiyonlukla ayrılan ikinci kadın tenisçi olarak kayıtlara geçti. Seles, 1990 ile 1992 yılları arasında oynadığı ilk 6 grand slam finalini de kazanmıştı.

Osaka ayrıca 2,75 milyon Avustralya doları (yaklaşık 15 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

Erkekler finali yarın

Avustralya Açık tek erkekler finalinde yarın(pazar) Novak Djokovic ile Daniil Medvedev karşı karşıya gelecek.