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Son dakika… ABD gemisi yanaştı, helikopterler indi!

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Son dakika… ABD gemisi yanaştı, helikopterler indi!
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27 Şubat 2021 - 14:17
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Son dakika… ABD gemisi yanaştı, helikopterler indi!

 

Yunanistan’la yaptığı tatbikatları Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nin ardından Basra Körfezi’ne kadar genişleten ABD, dev bir gemiyle Dedeağaç limanına helikopterler ve zırhlı araçlar gönderdi.

Yunanistan’ın Türkiye sınırındaki Dedeağaç’taki limana devasa gemi yanaştı, ABD’nin Atina Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından çok sayıda fotoğrafı paylaştı. Gemiden ABD ordusuna ait helikopterler ve zırhlı araçlar indi.

Yunanistan’a indirilen 30 helikopter Romanya’da 3 Mart tarihinde gerçekleşecek tatbikat için Balkan ülkesine uçacak. ABD’nin Atina Büyükelçiliği, dokuz aylığına bölgeye konuşlandırılan helikopterlerin Yunanistan ve ABD arasındaki iyi ilişkilerin bir diğer örneği olduğunu açıkladı.

Doğu Akdeniz krizinin başından bu yana Yunanistan’ın yanında saf tutan ABD, Basra Körfezi’nde de bir Yunan fırkateyniyle tatbikat yaptı. Atina Büyükelçisi Geoffrey R. Pyatt, ABD ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz ve ötesinde deniz güvenliğini geliştirdiğini söyledi.

ABD’nin yanı sıra Yunanistan’ın Rusya ve Mısır’la Cuma günü kurduğu temasları sayfalarına taşıyan yerel medya, halihazırda Mavi Vatan tatbikatına devam eden Türkiye’nin F-16 savaş uçaklarını Yunan adaları üstünde uçurduğunu yazdı.

Ankara ve Atina arasındaki gerilimin tırmanmasına yol açan Çeşme araştırma gemisinin bir kez daha Ege sularına döndüğünü belirten medya, Ege Denizi’nin hem yüzeyi hem de üstünde tansiyonun kırmızı seviyeye çıktığını ileri sürdü. Kathimerini gazetesi ‘Ankara sık sık Egeyi hedefliyor’ başlığıyla bir habere yer verdi.

ABD SAFINI SEÇTİ

Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz’i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye’ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021’in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit’ten Selanik’e kadar neredeyse tüm Ege Denizi’ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.

Doğu Akdeniz’de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan’ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs’a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD’de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower’ı Girit’e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.

Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan’a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik’ten güneydeki Girit’e uzanıyordu. Suda Üssü’nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le birlikte gezen Pompeo’nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı. Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD’nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü’ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı.

Fransız Rafale jetlerine kavuşmalarını bir ‘kilometre taşı’ olarak tanımlayan Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, canlı yayında hava kuvvetleri için yeni savaş uçakları satın alacaklarını duyurdu. 40 yeni savaş uçağı programının 18 Rafale jetinin alınmasıyla başladığını belirten Yunan Bakan, ABD’den beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını da isteyeceklerini ilk kez resmen açıkladı. Yunan medyası, daha önce Yunanistan’a ilk F-35’lerin 2021’de gönderileceğini yazmıştı. Haberlere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan’a verecek ve jetler 25 Mart’taki törenlerde uçacaktı.

YUNAN ORDUSU ALARMA GEÇTİ

Onlarca Türk savaş gemisi, uçaklar ve helikopterlerle Türk ordusu ‘Mavi Vatan’ tatbikatına başlarken, gövde gösterisi Yunanistan’da beklendiği gibi ilk haber. Yerel medya Yunanistan Savunma Bakanlığı’nın deniz kuvvetlerini alarma geçirdiğini, tüm gözlerin Rodos ve Meis adaları arasını da kapsayan Mavi Vatan tatbikatında olacağını bildiriyor.7

Türkiye’nin bir meydan okumaya giriştiğini belirten Yunan medyası, Salamis Deniz Üssü’ndeki birçok savaş gemisinin Türkiye’nin tatbikat yapacağı bölgenin çevresine sevk edildiğini aktardı.

TÜRK ARAŞTIRMA GEMİSİNE TACİZ

TÜRK ARAŞTIRMA GEMİSİNE TACİZ

Ege Denizi’nde seyreden Çeşme araştırma gemisi, dün Yunan F-16 savaş uçakları tarafından taciz edildi. Milli Savunma Bakanlığı, F-16’lardan birinin iki deniz mili mesafede ‘chaff fişeği’ bıraktığını, ayrıca 1000 metreden gerçekleşen tacize karşılık verildiğini açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN PATRIOTLARLA DEVREDE

SUUDİ ARABİSTAN PATRIOT’LARLA DEVREDE

Aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn’in de bulunduğu birçok ülkeyi geçen 11 Şubat’ta Atina’da bir araya getiren Yunanistan’ın Suudi Arabistan’la yaptığı füze pazarlığı da, yine Yunan medyasının gündeminde. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina ve Riyad yönetimlerinin Suudi Arabistan’ın elindeki Patriot füze savunma bataryalarının satın alınması için bir anlaşma imzalayacağını açıkladı. Yerel medya, Dendias’ın kısa süre içinde Riyad’a uçacağını ve söz konusu anlaşmaya imza koyulacağını yazdı. Haberlere göre, Patriot transferi Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ın Atina ziyaretinde gündeme geldi.

Pandemi yüzünden taraflar adım atamadı ancak 11 Şubat’taki Philia Forum’da (Dostluk Forumu) Atina’ya bir kez daha gelen Suudi Bakan Ferhan mevkidaşı Dendias’la füzeleri bir kez daha masaya yatırdı. 150 kilometre menzili bulunan ABD üretimi Patriot bataryaları için 40 Yunan yetkili Suudi Arabistan’a gidecek. Riyad yönetiminin füzelerin kaç paraya satılacağını açıklaması beklenmiyor.

ATİNADA TÜRKİYE DÜŞMANLARI BULUŞTU

ATİNA’DA TÜRKİYE DÜŞMANLARI BULUŞTU

Fransa’dan Mısır’a, ABD’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne birçok ülkeyi Doğu Akdeniz’e tatbikat için davet eden Yunanistan, 11 Şubat’ta müttefikleriyle yepyeni bir adım daha attı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn’in yanı sıra Fransa ve Güney Kıbrıs dışişleri bakanları Atina’da bir araya geldi. Atina’daki toplantıyı ‘Türkiye’nin hasımlarının buluşması’ olarak duyuran AP, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın zirveye video konferans yöntemiyle katıldığını bildirdi.

Libya’dan Suriye’ye her yerde Türkiye’nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan’la tatbikatlar yapıp Doğu Akdeniz krizinin zirveye çıktığı yaz mevsiminde Girit Adası’ndaki Suda Üssü’ne savaş uçakları göndermişti. Yunanistan’la Doğu Akdeniz’de aynı safta bulunan Mısır, Atina yönetimiyle deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. İki ülke son bir yılda birlikte birçok tatbikat gerçekleştirdi, tatbikatlara Güney Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa da katıldı.

PENTAGON’DAN ATİNA’YA TEKLİF

Yunanistan ayrıca Doğu Akdeniz’deki yakın müttefiki ABD ile tatbikatlarına devam ediyor. ABD’nin Avrupa-Afrika Deniz Kuvvetleri, USS Porter destroyerinin Yunan hava ve deniz unsurlarıyla birlikte bir tatbikat icra ettiğini açıkladı. Yunan ordusunun bir fırkateyn, bir denizaltı ve dört F-16 savaş uçağıyla yer aldığı Girit Adası’nın güneyinde gerçekleşen tatbikatın fotoğrafları, hem Pentagon hem de Atina tarafından resmi internet sitelerinden paylaşıldı.

İSRAİLDEN IRON DOME İSTEDİLER

İSRAİL’DEN IRON DOME İSTEDİLER

Atina yönetimi, Bayraktar TB2 SİHA’ların Suriye ve Libya’dan sonra Dağlık Karabağ savaşının kaderini değiştirmesiyle İsrail’den bir drone sürüsü almaya karar verdi. Ege Denizi’nin ortasındaki İskiri Adası’na İsrail’den satın alınacak insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kuruluyor. Yunanistan, İsrail’le ayrıca askeri işbirliği için anlaşmaya vardı. Doğu Akdeniz’de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Kalamata Havalimanı’nda bir pilot eğitim merkezi kuruluyor. 22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro. Kalamata’daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotları değil diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak.

 

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