Son dakika… ABD gemisi yanaştı, helikopterler indi!

Yunanistan’la yaptığı tatbikatları Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nin ardından Basra Körfezi’ne kadar genişleten ABD, dev bir gemiyle Dedeağaç limanına helikopterler ve zırhlı araçlar gönderdi.

Yunanistan’ın Türkiye sınırındaki Dedeağaç’taki limana devasa gemi yanaştı, ABD’nin Atina Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından çok sayıda fotoğrafı paylaştı. Gemiden ABD ordusuna ait helikopterler ve zırhlı araçlar indi.

Yunanistan’a indirilen 30 helikopter Romanya’da 3 Mart tarihinde gerçekleşecek tatbikat için Balkan ülkesine uçacak. ABD’nin Atina Büyükelçiliği, dokuz aylığına bölgeye konuşlandırılan helikopterlerin Yunanistan ve ABD arasındaki iyi ilişkilerin bir diğer örneği olduğunu açıkladı.

Doğu Akdeniz krizinin başından bu yana Yunanistan’ın yanında saf tutan ABD, Basra Körfezi’nde de bir Yunan fırkateyniyle tatbikat yaptı. Atina Büyükelçisi Geoffrey R. Pyatt, ABD ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz ve ötesinde deniz güvenliğini geliştirdiğini söyledi.

ABD’nin yanı sıra Yunanistan’ın Rusya ve Mısır’la Cuma günü kurduğu temasları sayfalarına taşıyan yerel medya, halihazırda Mavi Vatan tatbikatına devam eden Türkiye’nin F-16 savaş uçaklarını Yunan adaları üstünde uçurduğunu yazdı.

Ankara ve Atina arasındaki gerilimin tırmanmasına yol açan Çeşme araştırma gemisinin bir kez daha Ege sularına döndüğünü belirten medya, Ege Denizi’nin hem yüzeyi hem de üstünde tansiyonun kırmızı seviyeye çıktığını ileri sürdü. Kathimerini gazetesi ‘Ankara sık sık Egeyi hedefliyor’ başlığıyla bir habere yer verdi.