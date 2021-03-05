Son Ankete Göre Erdoğan’ın Görev Yapış Tarzını Onaylamayanlar Arttı

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MetroPOLL Araştırma, her ay yaptığı, “Türkiye’nin Nabzı” anketinin Şubat ayı sonucunu açıkladı. Ankette, katılımcılara, “Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 46’sı onayladığını söylerken, yüzde 47,8’si ise onaylamadığını belirtti. Ankete katılanların yüzde 6,2’si ise, “Fikrim veya cevabım yok” dedi.

2018 yılında yapılan genel seçimlerinde oy verilen parti dağılımı göz önüne alındığında da, AKP’ye oy verenlerin yüzde 9,9’unun, MHP’ye oy verenlerin yüzde 28,3’ünün Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylamadığı görüldü.