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Son Ankete Göre Erdoğan’ın Görev Yapış Tarzını Onaylamayanlar Arttı

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Son Ankete Göre Erdoğan’ın Görev Yapış Tarzını Onaylamayanlar Arttı
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05 Mart 2021 - 8:24
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Son Ankete Göre Erdoğan’ın Görev Yapış Tarzını Onaylamayanlar Arttı

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylamayanların oranı yüzde 47,8’ken, onaylayanların oranı yüzde 46’da kaldı.

Son Ankete Göre Erdoğan'ın Görev Yapış Tarzını Onaylamayanlar Arttı

MetroPOLL Araştırma, her ay yaptığı, “Türkiye’nin Nabzı” anketinin Şubat ayı sonucunu açıkladı. Ankette, katılımcılara, “Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 46’sı onayladığını söylerken, yüzde 47,8’si ise onaylamadığını belirtti. Ankete katılanların yüzde 6,2’si ise, “Fikrim veya cevabım yok” dedi.

2018 yılında yapılan genel seçimlerinde oy verilen parti dağılımı göz önüne alındığında da, AKP’ye oy verenlerin yüzde 9,9’unun, MHP’ye oy verenlerin yüzde 28,3’ünün Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylamadığı görüldü.

 

 

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