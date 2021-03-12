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Şok İddia: Ahmet Hakan Sırası Gelmeden Aşı mı Oldu?

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Şok İddia: Ahmet Hakan Sırası Gelmeden Aşı mı Oldu?
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12 Mart 2021 - 15:02
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Şok İddia: Ahmet Hakan Sırası Gelmeden Aşı mı Oldu?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan iddialara göre Covid-19 aşısını sırası gelmeden oldu.

Şok İddia: Ahmet Hakan Sırası Gelmeden Aşı mı Oldu?

ABC Gazetesi’nin haberine göre, Demirören Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, ailesi ve yakınları için Çin’den COVID 19 aşısı getirtti.

Demirören’in aşı getirdiğini duyan Ahmet Hakan, “Ben de aşı olmak istiyorum.” dedi. Yıldırım Demirören bu konuda Ahmet Hakan’ı kırmadı ve kendisine aşı verdi.

AŞI AHMET HAKAN’DA İŞE YARAMADI

Yıldırım Demirören’den aldığı aşıyı vurduran Hakan’da aşı işe yaramadı ve antikor üretmedi. Bu durumda akıllara iki seçenek geldi. Birinci seçenek Yıldırım Demirören2in gerçek bir aşı vermediği oldu. Diğer seçenek ise, Hakan’ın başka hastalıkları olabileceği yönünde.

53 yaşında olan Ahmet Hakan’ın henüz aşı olma hakkı gelmedi.

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