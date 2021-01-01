Instagram’da üç milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk dolu pozlarını yayınlamaya devam ediyor.

Subaşı, yaklaşık dört aydır birlikte olduğu Mohammed Alsaloussi teknede çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Subaşı, öpüştükleri kareyi şapkayla gizledi. Romantik karelere Subaşı, “Sen ve ben. Sana çok deli oluyorum” diye yazdı. [Kaynak: milliyet.com.tr]