HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Şeyma Subaşı Direk Dansı İle Dikkatleri Yine Üzerine Çekti

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Şeyma Subaşı Direk Dansı İle Dikkatleri Yine Üzerine Çekti
53 views
20 Şubat 2021 - 11:30
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Şeyma Subaşı Direk Dansı İle Dikkatleri Yine Üzerine Çekti

 

Mısırlı sevgilisi ve bikinili pozlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı bu sefer de direk dansı ile gündemde yerini aldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şeyma Subaşı, son olarak Instagram hesabından direk dansı yaptığı anları yayınladı. Subaşı’nın amuda kalkıp verdiği pozları gören takipçileri, ünlü ismin iç çamaşırı giymemesine dikkat çekti.

 

14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin kucağında olduğu bir pozu paylaşarak gündem olan Şeyma Subaşı, cüretkar pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amuda kalkarak poz veren Subaşı, iç çamaşırsız olması ile dikkatleri çekti.

 

Kız arkadaşları ile birlikte direk dansı çalışmaları yapan Subaşı, giyindiği kıyafetlerle de çok konuşuluyor.

 

İÇ ÇAMAŞIRI GİYMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Bikini altı ve sporcu atletiyle pozlar veren Subaşı’nın iç çamaşırı giymemesi dikkatlerden kaçmadı. Subaşı’nın pozlarına “Her yerini aç ve rahatla”, “İnsan böyle pozlar verirken çocuğundan utanır” ve “Hiç giyinmeseydin” gibi yorumlar yapıldı.

 

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Koronavirüs test sonuçlarıyla oynadılar! Lazio’da büyük tehlike…Koronavirüs test sonuçlarıyla oynadılar! Lazio’da büyük tehlike…
İbrahim Tatlıses’ten estetik haberlerine sert yanıtİbrahim Tatlıses’ten estetik haberlerine sert yanıt
Son dakika: Avustralya Açık’ta şampiyon Naomi Osaka!Son dakika: Avustralya Açık’ta şampiyon Naomi Osaka!
Teksas’ta yaşayan Türkler anlattı: “Kendimizi üçüncü dünya ülkesinde yaşıyor gibi hissettik”Teksas’ta yaşayan Türkler anlattı: “Kendimizi üçüncü dünya ülkesinde yaşıyor gibi hissettik”
Basın Kartlı Gazetecilerin Sayısı Son 2 Yılda AzaldıBasın Kartlı Gazetecilerin Sayısı Son 2 Yılda Azaldı
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şeyma Subaşı Direk Dansı İle Dikkatleri Yine Üzerine Çekti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika: Aleksey Navalni’nin hapis cezası onandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Koronavirüs test sonuçlarıyla oynadılar! Lazio’da büyük tehlike…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İbrahim Tatlıses’ten estetik haberlerine sert yanıt
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika: Avustralya Açık’ta şampiyon Naomi Osaka!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Teksas’ta yaşayan Türkler anlattı: “Kendimizi üçüncü dünya ülkesinde yaşıyor gibi hissettik”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NASA Kaşifi Kızıl Gezegen Mars’a İndi: İşte O Görüntüler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Basın Kartlı Gazetecilerin Sayısı Son 2 Yılda Azaldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gara Harekatından MİT’in Son Anda mı Haberi Oldu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
17-25 Aralık’tan sonra vermiş! Melih Gökçek’ten FETÖ’cü kanallara reklam ödemesi!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kayıp uçak MH370’e ne oldu?Şubat 10, 2021-10:39 am
Son Dakika… Çığrından çıktılar! ‘Türkiye S-400’leri kopyalıyor’Şubat 10, 2021-9:37 am
İmamoğlu’nun 2023 mesajı tartışma yaratacak: Cumhurbaşkanı’nı değiştiririzŞubat 10, 2021-7:48 am
Priyanka Chopra: Göğüs estetiği yaptırmamı istediŞubat 10, 2021-7:05 am
Eriyen buzulların arkasında gizlenen 3 olası felaketŞubat 10, 2021-6:26 am
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı’ndan flaş karar! Süre 10 güne çıkarıldıŞubat 9, 2021-1:18 pm
İstanbul’da beklenen kar yağışına ilişkin peş peşe uyarılar… ‘Son yılların en soğuk ve karlı günleri…’Şubat 9, 2021-1:04 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.