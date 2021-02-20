Şeyma Subaşı Direk Dansı İle Dikkatleri Yine Üzerine Çekti

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Şeyma Subaşı Direk Dansı İle Dikkatleri Yine Üzerine Çekti

Mısırlı sevgilisi ve bikinili pozlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı bu sefer de direk dansı ile gündemde yerini aldı.

Şeyma Subaşı, son olarak Instagram hesabından direk dansı yaptığı anları yayınladı. Subaşı’nın amuda kalkıp verdiği pozları gören takipçileri, ünlü ismin iç çamaşırı giymemesine dikkat çekti.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin kucağında olduğu bir pozu paylaşarak gündem olan Şeyma Subaşı, cüretkar pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Amuda kalkarak poz veren Subaşı, iç çamaşırsız olması ile dikkatleri çekti.

Kız arkadaşları ile birlikte direk dansı çalışmaları yapan Subaşı, giyindiği kıyafetlerle de çok konuşuluyor.

İÇ ÇAMAŞIRI GİYMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Bikini altı ve sporcu atletiyle pozlar veren Subaşı’nın iç çamaşırı giymemesi dikkatlerden kaçmadı. Subaşı’nın pozlarına “Her yerini aç ve rahatla”, “İnsan böyle pozlar verirken çocuğundan utanır” ve “Hiç giyinmeseydin” gibi yorumlar yapıldı.