Şeyma Subaşı 2 bin 349 TL’lik tokasını paylaştı

Şeyma Subaşı, 2 bin 349 TL’ye aldığı ünlü bir markanın saç tokasını paylaştı. Subaşı’nın “Buna aşık oldum” dediği tokası sosyal medyada gündem oldu.

Instagram’da 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Subaşı’nın son gönderisi de sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Ünlü bir markaya ait 2 bin 349 TL değerindeki tokayı Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, “Buna aşık oldum” notunu düştü.

“İNSAN SAÇINA BİLE BU KADAR DEĞER VERMELİ”

Sosyal medya kullanıcıları; “Bir tokaya bu kadar para verilir mi?”, “Aynısını 5 TL’ye bulurum” , “Altı üstü bir toka”, “Bedava verseler kullanmam” şeklinde yorumlar yaptı.

Şeyma Subaşı, İtalyan Dj Guido Senia’dan sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi yeni bir aşka yelken açmıştı.

SEVGİLİSİNİN ADINI DÖVME YAPTIRDI

Sevgilisiyle sık sık paylaşım yapan Subaşı, geçtiğimiz günlerde Mohammed Alsaloussi’nin adını “Meedo” olarak koluna dövme yaptırdığını takipçilerine göstermişti.

3 MİLYON 700 TL!

Şeyma Subaşı’ya yaklaşık 3 milyon 700 bin TL değerindeki saati, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi’nin hediye ettiği iddia edilmişti.