Serenay Sarıkaya’ya Maldivler’e kiminle gitti?
Serenay Sarıkaya’dan yeni paylaşım geldi. ‘Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz. Linki yana bırakıyorum’ diyen Sarıkaya annesiyle olan fotoğraflarını paylaştı.
Serenay Sarıkaya, yeni projeleri öncesi soluğu Maldivler’de almıştı.
Bol bol fotoğraf paylaşan oyuncunun tatile kiminle gittiği ise merak konusu olmuştu.
Serenay Sarıkaya “Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz. Linki yana bırakıyorum” notuyla Maldivler’e kiminle gittiğini açıkladı.
Serenay Sarıkaya annesiyle olan fotoğraflarını paylaştı. Güzel oyuncunun tatil arkadaşının annesi olduğu öğrenildi.